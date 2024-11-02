В Киеве прогремел взрыв, объявлена воздушная тревога
В Киеве произошёл взрыв, о чём сообщают местные СМИ. На данный момент подробности инцидента остаются неизвестными. В городе объявлена воздушная тревога.
Предупреждение об угрозе с воздуха продолжается также в Киевской и Черниговской областях. В Сумской области сирены звучать прекратили.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что генштаб ВСУ в Киеве был атакован в качестве удара возмездия за атаку на Российский университет спецназа в Гудермесе. Напомним, что утром 29 октября украинский дрон впервые атаковал Чечню. Предположительно, для атаки ВСУ могли использовать беспилотник PD-2. Позже Кадыров объявил, что в здании университета находилось до 10 украинских пленных и что Киев погубил своих же солдат.
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