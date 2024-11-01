Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 ноября, 12:29

Огромный «гриб‎» от взрыва сняли на видео после удара по батальону ВСУ во время построения

МО показало видео удара ВКС РФ по батальону ВСУ в Сумской области во время сбора

Воздушно-космические силы (ВКС) России ударили высокоточным оружием по подразделению ВСУ в районе одного из населённых пунктов Сумской области прямо во время построения батальона. Логово украинских солдат удалось вычислить нашим разведчикам, сообщили в Минобороны РФ и показали видео, на котором виден огромный «‎гриб» от взрыва.

ВКС России ударили по батальону ВСУ в Сумской области. Видео © Минобороны РФ

«Был обнаружен район сосредоточения живой силы и техники противника. Координаты цели были переданы лётчикам ВКС России, которые нанесли по ней удар высокоточным оружием. В момент нанесения удара по цели противник организовал сбор личного состава батальона», — отметили в министерстве обороны.

Лётчики попали точно в цель, что подтвердили средства объективного контроля. После выполнения задания самолёты вернулись в аэродромы вылета.

В Полтаве завели дело на офицеров за построение на плацу 600 солдат под прицелом «‎Искандера»
В Полтаве завели дело на офицеров за построение на плацу 600 солдат под прицелом «‎Искандера»

Ранее сегодня в пророссийском подполье сообщили об ударе ВС РФ по Ильичёвскому порту в Одесской области. Предположительно, там находился цех сборки беспилотных аппаратов, которые собирались с очень большой скоростью, благодаря недавно полученному дорогому и технологичному станку.

Обложка ©

Минобороны РФ

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar