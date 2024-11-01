Огромный «гриб» от взрыва сняли на видео после удара по батальону ВСУ во время построения
МО показало видео удара ВКС РФ по батальону ВСУ в Сумской области во время сбора
Воздушно-космические силы (ВКС) России ударили высокоточным оружием по подразделению ВСУ в районе одного из населённых пунктов Сумской области прямо во время построения батальона. Логово украинских солдат удалось вычислить нашим разведчикам, сообщили в Минобороны РФ и показали видео, на котором виден огромный «гриб» от взрыва.
ВКС России ударили по батальону ВСУ в Сумской области. Видео © Минобороны РФ
«Был обнаружен район сосредоточения живой силы и техники противника. Координаты цели были переданы лётчикам ВКС России, которые нанесли по ней удар высокоточным оружием. В момент нанесения удара по цели противник организовал сбор личного состава батальона», — отметили в министерстве обороны.
Лётчики попали точно в цель, что подтвердили средства объективного контроля. После выполнения задания самолёты вернулись в аэродромы вылета.
Ранее сегодня в пророссийском подполье сообщили об ударе ВС РФ по Ильичёвскому порту в Одесской области. Предположительно, там находился цех сборки беспилотных аппаратов, которые собирались с очень большой скоростью, благодаря недавно полученному дорогому и технологичному станку.
Минобороны РФ