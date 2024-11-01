Огромный «гриб‎» от взрыва сняли на видео после удара по батальону ВСУ во время построения

Воздушно-космические силы (ВКС) России ударили высокоточным оружием по подразделению ВСУ в районе одного из населённых пунктов Сумской области прямо во время построения батальона. Логово украинских солдат удалось вычислить нашим разведчикам, сообщили в Минобороны РФ и показали видео, на котором виден огромный «‎гриб» от взрыва.

ВКС России ударили по батальону ВСУ в Сумской области. Видео © Минобороны РФ

«Был обнаружен район сосредоточения живой силы и техники противника. Координаты цели были переданы лётчикам ВКС России, которые нанесли по ней удар высокоточным оружием. В момент нанесения удара по цели противник организовал сбор личного состава батальона», — отметили в министерстве обороны.

Лётчики попали точно в цель, что подтвердили средства объективного контроля. После выполнения задания самолёты вернулись в аэродромы вылета.