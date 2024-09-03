Идеальная мишень: В Полтаве завели дело на офицеров за построение на плацу 600 солдат под прицелом «Искандера»
На Украине возбудили дело о халатности после удара ВС РФ по училищу в Полтаве
Военное училище на Украине после удара «Искандера». Обложка © Telegram / Инсайдер UA
На Украине следствие завело уголовное дело о халатности военных ВСУ после того, как российские «Искандеры» ударили по учебно-тренировочному центру войск связи в Полтаве. Офицеры виноваты в том, что вывели на плац сотни бойцов, которые стали в итоге идеальной мишенью.
По данным издания «Страна», речь идёт о статье 425 Уголовного кодекса Украины «Халатное отношение к военной службе». Как полагают следователи, воздушная тревога сработала слишком поздно, поэтому солдаты попали под обстрел в момент эвакуации в убежище.
Напомним, ВС РФ нанести удар по военному училищу ВСУ в Полтаве. Ракета прилетела в 179-ый учебно-тренировочный центр войск связи (в/ч А3990), где действующие и отставные иностранные инструкторы обучали специалистов РЭБ. В Сети уже появилось видео с последствиями атаки. По словам Владимира Зеленского, погибли 41 человек, ещё 180 — ранены, но есть основания полагать, что он сильно занизил цифры.