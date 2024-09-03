На Украине возбудили дело о халатности после удара ВС РФ по училищу в Полтаве

Идеальная мишень: В Полтаве завели дело на офицеров за построение на плацу 600 солдат под прицелом «‎Искандера»

На Украине следствие завело уголовное дело о халатности военных ВСУ после того, как российские «‎Искандеры» ударили по учебно-тренировочному центру войск связи в Полтаве. Офицеры виноваты в том, что вывели на плац сотни бойцов, которые стали в итоге идеальной мишенью.