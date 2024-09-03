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Идеальная мишень: В Полтаве завели дело на офицеров за построение на плацу 600 солдат под прицелом «‎Искандера»

На Украине возбудили дело о халатности после удара ВС РФ по училищу в Полтаве

3 сентября, 14:18
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Военное училище на Украине после удара «‎Искандера». Обложка © Telegram / Инсайдер UA

Военное училище на Украине после удара «‎Искандера». Обложка © Telegram / Инсайдер UA

На Украине следствие завело уголовное дело о халатности военных ВСУ после того, как российские «‎Искандеры» ударили по учебно-тренировочному центру войск связи в Полтаве. Офицеры виноваты в том, что вывели на плац сотни бойцов, которые стали в итоге идеальной мишенью.

По данным издания «Страна», речь идёт о статье 425 Уголовного кодекса Украины «‎Халатное отношение к военной службе». Как полагают следователи, воздушная тревога сработала слишком поздно, поэтому солдаты попали под обстрел в момент эвакуации в убежище.

«Море мёртвых бойцов и крови»: Появилось видео с руинами училища ВСУ в Полтаве после удара во время построения
«Море мёртвых бойцов и крови»: Появилось видео с руинами училища ВСУ в Полтаве после удара во время построения

Напомним, ВС РФ нанести удар по военному училищу ВСУ в Полтаве. Ракета прилетела в 179-ый учебно-тренировочный центр войск связи (в/ч А3990), где действующие и отставные иностранные инструкторы обучали специалистов РЭБ. В Сети уже появилось видео с последствиями атаки. По словам Владимира Зеленского, погибли 41 человек, ещё 180 — ранены, но есть основания полагать, что он сильно занизил цифры.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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