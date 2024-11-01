За неделю бойцам подразделениям Вооружённых сил Российской Федерации удалось освободить свыше десятка населённых пунктов, расположенных на территории Донецкой Народной Республики и Харьковской области. Об этом говорится в ежедневном докладе Министерства обороны РФ.

«Слаженными действиями подразделений группировки войск «Запад» освобождён населённый пункт Кругляковка Харьковской области. <…> В результате активных действий подразделений Южной группировки войск освобождены населённые пункты Александрополь и Катериновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении российского ведомства.