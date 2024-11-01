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1 ноября, 10:20

Российские военные за неделю освободили 12 населённых пунктов

За неделю бойцам подразделениям Вооружённых сил Российской Федерации удалось освободить свыше десятка населённых пунктов, расположенных на территории Донецкой Народной Республики и Харьковской области. Об этом говорится в ежедневном докладе Министерства обороны РФ.

«Слаженными действиями подразделений группировки войск «Запад» освобождён населённый пункт Кругляковка Харьковской области. <…> В результате активных действий подразделений Южной группировки войск освобождены населённые пункты Александрополь и Катериновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении российского ведомства.

Помимо этого, бойцам подразделения группировки войск «Центр» удалось взять под контроль Селидово, Горняк, Цукурино, Измайловку и Леонидовку. А благодаря действиям подразделений группировки «Восток» освобождены населённые пункты Доброволье, Ясная Поляна, Новоукраинка и Шахтёрское.

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Между тем, ещё свыше полсотни украинских военных нашли спасение в плену Армии России. В МО также сообщали, что группировка «Юг» всего за день ликвидировала полтысячи бойцов ВСУ. Наши парни также поразили бронетранспортёр М113 и 155-мм гаубицу М777 производства США.

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Николь Вербер
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