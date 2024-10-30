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30 октября, 09:52

Группировка «Юг» ликвидировала полтысячи бойцов ВСУ за сутки

ВСУ лишились до 520 солдат в зоне ответственности группировки «Юг» ВС РФ

За последние сутки в зоне ответственности группировки «Юг» киевский режим лишился до 520 бойцов. Также ВС РФ уничтожили бронетранспортёр М113 и 155-мм гаубицу М777 производства США. Об этом докладывает пресс-служба Минобороны РФ.

«Потери противника составили <...> боевая бронированная машина «Козак», семь автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и два склада боеприпасов», — указали в ведомстве.

Бойцы южной группировки ВС РФ продолжили активное продвижение вглубь территории, пока ещё занятой противником.

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Недавно украинские войска были вынуждены бежать из города Селидово, чтобы не оказаться в котле. Они пребывают в полной растерянности, так как не понимают, что делать дальше. Российские солдаты действую по схеме захвата Угледара.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Olena Znak

Николай Рюмин
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