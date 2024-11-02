Российские войска приблизились к ближайшему пригородному району оккупированного украинскими силами города Курахово, расположенного в западной части Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил нашим коллегам из РИА «Новостей» Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.

Курахово находится в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Этот город имеет стратегическое значение, так как является крупнейшим населенным пунктом в юго-западной части Донбасса, который остается под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Захват Курахово откроет российским войскам путь для дальнейшего продвижения на запад к Богатырю и Великой Новоселке.

«Наша армия продолжает наращивать успех, оттесняя противника к западной границе ДНР. Наши войска вошли в село Трудовое к югу от Курахово, а также в Ильинку и Степановку, которые находятся на северном берегу реки Волчья, в непосредственной близости от Курахово», — отметил Рогов.