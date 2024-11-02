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Регион
2 ноября, 08:21

Врагу приготовиться: Наши уже подошли к пригороду Курахово

Рогов: Российские войска подошли к пригороду Курахово

Российские войска приблизились к ближайшему пригородному району оккупированного украинскими силами города Курахово, расположенного в западной части Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил нашим коллегам из РИА «Новостей» Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.

Курахово находится в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Этот город имеет стратегическое значение, так как является крупнейшим населенным пунктом в юго-западной части Донбасса, который остается под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Захват Курахово откроет российским войскам путь для дальнейшего продвижения на запад к Богатырю и Великой Новоселке.

«Наша армия продолжает наращивать успех, оттесняя противника к западной границе ДНР. Наши войска вошли в село Трудовое к югу от Курахово, а также в Ильинку и Степановку, которые находятся на северном берегу реки Волчья, в непосредственной близости от Курахово», — отметил Рогов.

Он добавил, что в этих трех населенных пунктах ведется работа по зачистке и подавлению последних очагов сопротивления со стороны ВСУ.

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Ранее Вооружённые силы России уничтожили пункт временной дислокации украинской армии, сбросив на него трёхтонную царь-бомбу. Вместе с логовом ВСУ снесло и склад с боеприпасами в Курахове, где до этого всего день назад была сброшена ещё одна ФАБ-3000, подорвавшая около пятидесяти операторов БПЛА.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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