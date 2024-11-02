Сводки СВО. Хунта утрамбовывает телами дорогу ярости под Курском, Армия России выбила ВСУ из Трудового, 2 ноября Где пройдёт основная битва за Донбасс, в Курской области ударили по монастырю, у Белгородской области противник скапливает резервы — дайджест Life.ru. 1 ноября, 21:07 Боевые действия в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Донецкая Народная Республика, 2 ноября

Подтверждено освобождение Новоукраинки и Шахтёрского в Донецкой Народной Республике. Степановка и Ильинка тоже теперь под флагом России. Максимовка сейчас переходит под контроль ВС РФ. Постепенно войска движутся к Курахову, освобождено Трудовое. С севера ВСУ оставили Кременную Балку.

Также взята Леонидовка, что вблизи Торецка. Похоже, что российское командование не собирается брать город в лоб, а планирует его окружить. Подобную тактику мы видим последнее время на других направлениях.

На Кураховском направлении российские войска продолжают интенсивные боевые действия. Видео © Telegram / Сводки ополчения Новороссии Z.O.V. (ДНР, ЛНР, Украина, Война)

Аналитики предполагают, что ВСУ в скором времени оставят небольшие населённые пункты и отойдут к Славянску, Краматорску, Константиновке и Покровску. Эти города будут превращены в крепости, и здесь развернётся основная часть битвы за Донбасс.

Курская область, 2 ноября

Ещё больше 250 украинских боевиков ликвидировали в Курской области. Тела погибших домой не возвращают. Военный волонтёр Роман Алёхин отмечает, что останками питаются брошенные собаки. Для очистки местности от тел будут созданы специальные отряды. Все убитые будут похоронены.

— Захоронение будет осуществляться в общих могилах, так как индивидуальные могилы для нескольких тысяч тел займут очень большие площади, в том числе и пахотные, — рассказал Алёхин.

Пока же вторжение продолжается, и фиксируется всё больше военных преступлений. Стало известно об атаке на подворье Курского Троицкого женского монастыря. Погибло два человека. Воевать у ВСУ получается не очень, поэтому и убивают безоружных, в том числе тех, кто попал в плен. Делают это показательно, публикуя видео.

Удар fpv-дроном по танку Т-72 ВСУ в районе н.п. Григоровка, к западу от Селидова. Видео © Telegram / Сводки ополчения Новороссии Z.O.V. (ДНР, ЛНР, Украина, Война)

Наступление на Белгородскую область

Украина концентрирует войска вблизи Белгородской области. В бой готовы послать БМП Bradley и немецкие танки Leopard. Сейчас техника и личный состав собираются у Изюма и села Голубовка. Замысел противника пока не ясен, но среди возможных целей может быть поддержка группировки, пытающейся держать оборону у Оскола, либо же бросок в Белгородскую область. ВСУ вместе с наёмниками уже несколько раз пробовали вторгнуться на территорию региона, но были разбиты.

В это же время распространяется информация, что граница уже прорвана и враг занял лесополосу. Это не соответствует действительности.

— Лесные массивы на самом нуле, где периодически идёт стрелковый бой или по которым работает арта, являются полем сражения уже почти два года, — поясняет автор канала «Старше Эдды».

Исключать, что нападения на Белгородскую область не будет, нельзя. Зеленскому, как и раньше, нужна картинка «перемоги» для внутренних потребителей, ведь из Курской области уже такой нет.

Район сосредоточения резервов противника уничтожен в Сумской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Запад увидел гонения на УПЦ

И до СВО каноническая Украинская православная церковь подвергалась нападению как со стороны радикалов, так и властей. После начала боевых действий Киев окончательно обезумел и принял закон, запрещающий деятельность УПЦ. И эту меру уже раскритиковала правозащитная организация Human Rights Watch.

— Новый закон Украины о запрете религиозных организаций, связанных с Русской православной церковью, слишком широк и может иметь далеко идущие последствия для права украинцев на свободу вероисповедания, — говорится в обращении.

Правозащитники просят пересмотреть закон. Естественно, этого сделано не будет. Киевский режим попытается полностью добить или подчинить себе УПЦ, тем самым разорвав ещё одну связующую нить с Россией.

Авторы Даниил Черных