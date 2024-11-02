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Сводки СВО. Хунта утрамбовывает телами дорогу ярости под Курском, Армия России выбила ВСУ из Трудового, 2 ноября

Где пройдёт основная битва за Донбасс, в Курской области ударили по монастырю, у Белгородской области противник скапливает резервы — дайджест Life.ru.

1 ноября, 21:07
Боевые действия в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Боевые действия в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Донецкая Народная Республика, 2 ноября

Подтверждено освобождение Новоукраинки и Шахтёрского в Донецкой Народной Республике. Степановка и Ильинка тоже теперь под флагом России. Максимовка сейчас переходит под контроль ВС РФ. Постепенно войска движутся к Курахову, освобождено Трудовое. С севера ВСУ оставили Кременную Балку.

Также взята Леонидовка, что вблизи Торецка. Похоже, что российское командование не собирается брать город в лоб, а планирует его окружить. Подобную тактику мы видим последнее время на других направлениях.

На Кураховском направлении российские войска продолжают интенсивные боевые действия. Видео © Telegram / Сводки ополчения Новороссии Z.O.V. (ДНР, ЛНР, Украина, Война)

Аналитики предполагают, что ВСУ в скором времени оставят небольшие населённые пункты и отойдут к Славянску, Краматорску, Константиновке и Покровску. Эти города будут превращены в крепости, и здесь развернётся основная часть битвы за Донбасс.

Курская область, 2 ноября

Ещё больше 250 украинских боевиков ликвидировали в Курской области. Тела погибших домой не возвращают. Военный волонтёр Роман Алёхин отмечает, что останками питаются брошенные собаки. Для очистки местности от тел будут созданы специальные отряды. Все убитые будут похоронены.

Захоронение будет осуществляться в общих могилах, так как индивидуальные могилы для нескольких тысяч тел займут очень большие площади, в том числе и пахотные, — рассказал Алёхин.

Пока же вторжение продолжается, и фиксируется всё больше военных преступлений. Стало известно об атаке на подворье Курского Троицкого женского монастыря. Погибло два человека. Воевать у ВСУ получается не очень, поэтому и убивают безоружных, в том числе тех, кто попал в плен. Делают это показательно, публикуя видео.

Удар fpv-дроном по танку Т-72 ВСУ в районе н.п. Григоровка, к западу от Селидова. Видео © Telegram / Сводки ополчения Новороссии Z.O.V. (ДНР, ЛНР, Украина, Война)

Наступление на Белгородскую область

Украина концентрирует войска вблизи Белгородской области. В бой готовы послать БМП Bradley и немецкие танки Leopard. Сейчас техника и личный состав собираются у Изюма и села Голубовка. Замысел противника пока не ясен, но среди возможных целей может быть поддержка группировки, пытающейся держать оборону у Оскола, либо же бросок в Белгородскую область. ВСУ вместе с наёмниками уже несколько раз пробовали вторгнуться на территорию региона, но были разбиты.

В это же время распространяется информация, что граница уже прорвана и враг занял лесополосу. Это не соответствует действительности.

Лесные массивы на самом нуле, где периодически идёт стрелковый бой или по которым работает арта, являются полем сражения уже почти два года, — поясняет автор канала «Старше Эдды».

Исключать, что нападения на Белгородскую область не будет, нельзя. Зеленскому, как и раньше, нужна картинка «перемоги» для внутренних потребителей, ведь из Курской области уже такой нет.

Район сосредоточения резервов противника уничтожен в Сумской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Запад увидел гонения на УПЦ

И до СВО каноническая Украинская православная церковь подвергалась нападению как со стороны радикалов, так и властей. После начала боевых действий Киев окончательно обезумел и принял закон, запрещающий деятельность УПЦ. И эту меру уже раскритиковала правозащитная организация Human Rights Watch.

Новый закон Украины о запрете религиозных организаций, связанных с Русской православной церковью, слишком широк и может иметь далеко идущие последствия для права украинцев на свободу вероисповедания, говорится в обращении.

Правозащитники просят пересмотреть закон. Естественно, этого сделано не будет. Киевский режим попытается полностью добить или подчинить себе УПЦ, тем самым разорвав ещё одну связующую нить с Россией.

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Авторы
Даниил Черных
Даниил Черных
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