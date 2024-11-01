Главные новости СВО. Как будет вариться котёл под Суджей, сможет ли Польша сбивать наши ракеты, 1 ноября ВС РФ взяли Leopard в Курской области, в ВСУ ввели цензуру, в ДНР закрывают города, а в Одесской области принимают российские ракеты — дайджест Life.ru. 31 октября, 21:07 Работа мотострелковой бригады в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Александр Река

Курская область, 1 ноября

Группировка «Север» продвигается в южной части Суджанского района. Противник уже даже не контратакует. За минувшие сутки ВСУ потеряли больше 300 человек, а также технику, в том числе израильскую радиолокационную станцию RADA. 10 вэсэушников погибли при попытке перейти границу и прорваться к Новому Пути.

В самой Судже противник рискует попасть в окружение. Для этого требуется ввод войск в Сумскую область. Тогда будут перерезаны пути снабжения. «Киев готовится к череде непростых решений. Например, к выходу ВСУ из Курской области. Готова ли приграничная инфраструктура Сумской области к принятию обороны и удержанию государственной границы?» — пишет автор Win/Win. Если учесть, что линий обороны в Сумской области у ВСУ нет, то вероятность захода увеличивается. Да и вопрос обеспечения безопасности Курской области стоит на повестке.

Сейчас Киев продолжает бросать в Курскую область новые подразделения и западную технику. Американское издание Military Watch Magazine обратило внимание на трофей ВС РФ — немецкий танк Leopard 2A6.

— Сложившийся дефицит «Леопардов» модели 2A6 делает каждую следующую потерю особенно болезненной для украинской кампании, — подытожили авторы статьи.

Стоит отметить, что всего Украина получила 21 «кошку» этой модели. И использование этой машины во вторжении ещё раз говорит о том, что в НАТО уже давно утвердили возможность применения ВСУ западной техники и вооружения на территории России.

Донецкая Народная Республика, 1 ноября

114-я бригада подняла флаги над Кураховкой, завершая разгром врага! Фото © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

Официально подтверждено освобождение Ясной Поляны. Покидает противник Кураховку и село Волченка. Идут бои севернее Богоявленки, у Трудового. Всё это — части операции по охвату и дальнейшему освобождению Курахова.

У Часова Яра российские штурмовики стремятся занять высоты, сообщает военкор Евгений Лисицын. Взятие их позволит полностью контролировать дорогу, по которой снабжается украинский гарнизон. Продвижение ВС РФ к Покровску (Красноармейску) заставляет украинские власти начать закрытие города.

— Призываем людей эвакуироваться, потому что город будет блокироваться полностью для захода и выхода из микрорайонов, улиц. Люди видят, что мы блокируем уже окрестности города, — заявил глава городской военной администрации Сергей Добряк.

В городе остаются ещё 12 тысяч человек, но по кадрам из Покровска становится понятно, что жизнь тут остановилась. Работают всего лишь несколько магазинов и аптек.

Удар по Затоке

Ракета «Искандер». Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Небольшой одесский посёлок Затока в Одесской области принял «Искандеры» и крылатые ракеты. Удар пришёлся по важному мосту, используемому для доставки западного вооружения. Он устоял, но получил повреждения.

— Это не безальтернативный логистический участок, но один из самых удобных. Обойти его можно, но долго и дорого, а время для ВСУ давно является ключевым фактором, — пояснили авторы «Военной хроники».

Польша хочет принять участие в СВО

Польша продолжает искать возможность вступить в боевые действия против России. В распоряжении издания The Hill оказалось письмо американских конгрессменов к президенту Джо Байдену с просьбой разрешить полякам сбивать российские ракеты над Украиной.

— Просьба Польши о перехвате и нейтрализации ракет над Украиной является необходимой и срочной в качестве механизма поддержки Украины и защиты границ НАТО, — говорится в письме.

Реальной угрозы от России для Польши нет, а вот украинские ракеты уже падали на территории, контролируемой Варшавой. Сейчас у поляков на вооружении стоят советские и польские образцы, а также зенитно-ракетные комплексы Patriot, максимальная дальность поражения цели которого — около 150 километров. То есть прикрыты будут только города, на которые Польша уже давно посматривает, подкрепляя всё историческими границами.

Если же решение будет принято, то Варшаве нужно помнить, что средства ПВО, сбивающие наши ракеты, становятся целью и могут быть уничтожены. Благо, что «Искандеры» в Калининградской области контролируют большую часть члена НАТО.

ВСУ больше не отступают

Уничтожение пункта временной дислокации и пункта управления батальона ТерО ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Сотрудница «Радио Свобода»* Власта Лазур сообщила, что украинским военным запретили при общении с журналистами употреблять слово «отступление» и выражение «противник вклинился в нашу оборону».

— Так что, может, мне говорить, что мы наступаем на Днепр? — иронично отреагировала на распоряжение Лазур.

В список разрешённых выражений попали «победа», «выбиваем противника» и «идём вперёд». С такими указами и положением дел на поле боя, количество комментариев от вэсэушников может сойти до минимума.

*Деятельность организации признана нежелательной на территории Российской Федерации

Авторы Даниил Черных