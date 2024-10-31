Стало известно, сколько украинских солдат пролили кровь и сгинули на курской земле

За прошедшие сутки потери Вооруженных сил Украины на Курском направлении составили более 300 солдат. Об этом сообщила на брифинге в четверг пресс-служба Минобороны РФ. Также были уничтожены четыре боевые бронированные машины, восемь артиллерийских систем, четыре миномета, израильская радиолокационная станция «RADA» и девять транспортных средств.