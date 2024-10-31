Стало известно, сколько украинских солдат пролили кровь и сгинули на курской земле
МО РФ: За сутки потери ВСУ в Курской области составили более 300 военнослужащих
За прошедшие сутки потери Вооруженных сил Украины на Курском направлении составили более 300 солдат. Об этом сообщила на брифинге в четверг пресс-служба Минобороны РФ. Также были уничтожены четыре боевые бронированные машины, восемь артиллерийских систем, четыре миномета, израильская радиолокационная станция «RADA» и девять транспортных средств.
С начала боевых действий на Курском направлении противник уже понёс потери, превышающие 28 600 военнослужащих, а также 180 танков, 101 боевую машину пехоты, 106 бронетранспортеров, 1059 боевых бронированных машин. Кроме того, были уничтожены девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 58 станций радиолокационной электронной борьбы, 12 радиолокационных станций контрбатарейной борьбы.
А ранее российские военные предотвратили попытку ВСУ прорваться через государственную границу Российской Федерации в направлении населённого пункта Новый Путь. Противник понёс потери.
Александр Река/ТАСС