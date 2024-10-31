Зеленский заявил, что Украина могла захватить Курскую АЭС, но не захотела
Зеленский заявил об отсутствии цели захватить Курскую АЭС
Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью западным СМИ заявил, что ВСУ могли бы захватить Курскую атомную электростанцию, но якобы не захотели этого делать.
«Россия думает, что очень сильна, но если бы мы захотели захватить их атомную станцию, мы бы это сделали», — утверждает Зеленский.
Украинская армия «никогда не имела намерений» захватывать критическую инфраструктуру России, заверил он журналистов, подчеркнув, что Украина не прибегает к таким действиям.
В то же время Зеленский призвал ВСУ к отступлению. Он утверждает, что якобы приказал беречь военных и не оставлять их на погибель. Если это действительно так, то это можно считать беспрецедентным случаем, ведь ранее стало известно, что глава киевского режима ни разу не отдавал приказа об отступлении для украинской армии.
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