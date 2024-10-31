Зеленский заявил, что Украина могла захватить Курскую АЭС, но не захотела

«Россия думает, что очень сильна, но если бы мы захотели захватить их атомную станцию, мы бы это сделали», — утверждает Зеленский.

В то же время Зеленский призвал ВСУ к отступлению. Он утверждает, что якобы приказал беречь военных и не оставлять их на погибель. Если это действительно так, то это можно считать беспрецедентным случаем, ведь ранее стало известно, что глава киевского режима ни разу не отдавал приказа об отступлении для украинской армии.