«Отходите, ребята»: Зеленский прокомментировал ситуацию на фронте
Зеленский рассказал о нехватке бойцов, из-за которой приходится отступать
Владимир Зеленский заявил, что украинские войска вынуждены отступать на фронте из-за нехватки войск. Он утверждает, что якобы приказал беречь военных и не оставлять их на погибель, передаёт украинское издание Страна.ua.
«Когда я получаю информацию, что на одном направлении количество войск составляет один к восьми, когда становится выбор: остаться и погибнуть – то, конечно, отходите, ребята, спасайте солдат, спасайте людей», — заявил Зеленский.
Напомним, что у ВСУ наблюдаются колоссальные потери. Только авантюры в Курской области стоила Армии Украины уже более 28 тысяч военных. На Украине признали обрушение фронта ВСУ под натиском российских войск. Эксперт назвал 8 факторов, которые привели к этому.
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