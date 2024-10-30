«Отходите, ребята»: Зеленский прокомментировал ситуацию на фронте

Владимир Зеленский заявил, что украинские войска вынуждены отступать на фронте из-за нехватки войск. Он утверждает, что якобы приказал беречь военных и не оставлять их на погибель, передаёт украинское издание Страна.ua.

«Когда я получаю информацию, что на одном направлении количество войск составляет один к восьми, когда становится выбор: остаться и погибнуть – то, конечно, отходите, ребята, спасайте солдат, спасайте людей», — заявил Зеленский.