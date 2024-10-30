Потери ВСУ в Курской области превысили 28 тысяч военных. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 28 300 военнослужащих», — указали в оборонном ведомстве.

За последние сутки ВСУ лишились в Курской области более 350 военнослужащих. Также были уничтожены 25 единиц бронетехники, включая танк и БМП, 23 боевых бронированных машины, два миномёта, бронированная ремонтно-эвакуационная машина и 25 автомобилей. Общие потери в технике составляют: 180 танков, 101 БМП, 106 БТР, 1 055 боевых бронированных машин, 240 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РСЗО, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS американского производства, а также 759 автомобилей.