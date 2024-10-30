Зеленский устроил истерику из-за того, что его «тайный план» перестал быть тайным

Владимир Зеленский упрекнул Белый дом в то, что его просьба о передаче Украине ракет большой дальности «Томагавк», просочилась в СМИ. Он сделал вывод, что даже между партнёрами «нет ничего конфиденциального».

«Вы видите, что сейчас происходит в СМИ: они сказали, что Украина хочет или хотела получить много ракет, таких как «Томагавки». Но это была конфиденциальная информация — между Украиной и Белым домом. Как понимать эти сообщения?», — сказал он в интервью журналистам из стран Северной Европы.