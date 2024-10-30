Зеленский устроил истерику из-за того, что его «тайный план» перестал быть тайным
Зеленский упрекнул США в сливе секретного пункта «плана победы»
Владимир Зеленский упрекнул Белый дом в то, что его просьба о передаче Украине ракет большой дальности «Томагавк», просочилась в СМИ. Он сделал вывод, что даже между партнёрами «нет ничего конфиденциального».
«Вы видите, что сейчас происходит в СМИ: они сказали, что Украина хочет или хотела получить много ракет, таких как «Томагавки». Но это была конфиденциальная информация — между Украиной и Белым домом. Как понимать эти сообщения?», — сказал он в интервью журналистам из стран Северной Европы.
Напомним, ранее газета The New York Times раскрыла, что же содержится в секретном дополнении «плана победы» Киева. По данным СМИ, Владимир Зеленский запросил у Запада ракеты «Томагавк» с дальностью более 2400 километров. Но американские чиновники сочли этот запрос «совершенно невыполнимым».
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