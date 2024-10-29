В секретном пункте «плана победы» Зеленский запросил ракеты с дальностью 2,4 тысячи км

В секретном дополнении «плана победы» Владимир Зеленский запросил у Запада ракеты «Томагавк» с дальностью более 2400 километров, пишет The New York Times (NYT). По словам высокопоставленного американского чиновника, с которым общались журналисты газеты, этот запрос «совершенно невыполним».

Как отмечает издание, представители США в частных беседах выразили неудовлетворённость «планом победы» Зеленского, назвав его нереалистичным и в значительной степени зависящим от помощи Запада. Как считают аналитики, план может быть рассчитан на украинскую аудиторию для того, чтобы подготовить население к мирному урегулированию конфликта.