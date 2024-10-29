В секретном пункте «плана победы» Зеленский запросил ракеты с дальностью 2,4 тысячи км
NYT: В секретном пункте «плана победы» Зеленский запросил ракеты «Томагавк»
В секретном дополнении «плана победы» Владимир Зеленский запросил у Запада ракеты «Томагавк» с дальностью более 2400 километров, пишет The New York Times (NYT). По словам высокопоставленного американского чиновника, с которым общались журналисты газеты, этот запрос «совершенно невыполним».
Как отмечает издание, представители США в частных беседах выразили неудовлетворённость «планом победы» Зеленского, назвав его нереалистичным и в значительной степени зависящим от помощи Запада. Как считают аналитики, план может быть рассчитан на украинскую аудиторию для того, чтобы подготовить население к мирному урегулированию конфликта.
Также американские чиновники на условиях анонимности рассказали NYT, что Зеленский был ошеломлён тем, что президент США Джо Байден не дал ему разрешения использовать американские ракеты дальнего радиуса действия для нанесения ударов вглубь России во время их встречи в Вашингтоне в сентябре.
Напомним, что 16 октября Зеленский представил «план победы», который состоит из пяти пунктов и трёх секретных дополнений. Западные партнёры отреагировали на «план» сдержанно, осознавая, что его реализация может вызвать столкновение альянса с Россией. В российском МИД также отметили, что данный план может привести к прямому конфликту между Россией и НАТО. На днях в СМИ появилось сообщение о том, что Зеленский распорядился разработать стратегию для продолжения конфликта, в которой Киев не будет полагаться на Запад.
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