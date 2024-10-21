Союзники Украины оказались не готовы поддержать «план Зеленского»

Союзники Украины крайне скептически отнеслись к военному плану Зеленского. США не нравится перспектива распространения новых долгосрочных гарантий безопасности на более обширную территорию в Европе. Об этом написали в журнале Foreign Affairs.

Как считает старший научный сотрудник британского Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны Джек Уотлинг, союзники Киева опасаются, что одного лишь оснащения вооружениями будет недостаточно для стабилизации фронта — необходимы реформы.

Ещё один камень преткновения — вступление Украины в НАТО. Это решение потребует консенсуса среди всех членов, но та же Венгрия, например, вряд ли возьмёт на себя обязательство вступить в войну с Россией ради защиты Украины.