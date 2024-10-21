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21 октября, 07:39

Союзники Украины оказались не готовы поддержать «план Зеленского»

Foreign Affairs: Партнёры Украины встретили «план победы» с большим скептицизмом

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock/FOTODOM/Oleksandr Osipov

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock/FOTODOM/Oleksandr Osipov

Союзники Украины крайне скептически отнеслись к военному плану Зеленского. США не нравится перспектива распространения новых долгосрочных гарантий безопасности на более обширную территорию в Европе. Об этом написали в журнале Foreign Affairs.

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Как считает старший научный сотрудник британского Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны Джек Уотлинг, союзники Киева опасаются, что одного лишь оснащения вооружениями будет недостаточно для стабилизации фронта — необходимы реформы.

Ещё один камень преткновения — вступление Украины в НАТО. Это решение потребует консенсуса среди всех членов, но та же Венгрия, например, вряд ли возьмёт на себя обязательство вступить в войну с Россией ради защиты Украины.

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Напомним, в среду Владимир Зеленский презентовал «план победы». Документ включил в себя пять пунктов и три секретных дополнения. В МИД РФ отметили, что план Зеленского чреват прямым конфликтом РФ и НАТО. Западные партнёры приняли «план» довольно холодно, понимая, что его реализация грозит прямым столкновением альянса с РФ.

Алена Пенчугина
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