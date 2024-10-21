Россия призвала друзей не поддерживать ультиматумы Зеленского из «плана победы»

«В «плане победы» Зеленского нет ни плана, ни победы. Так же, как в его «формуле мира» не было ни мира, ни формулы, а в «саммите мира» в Бюргенштоке — ни мира, ни саммита. Мы предостерегаем наших друзей и партнёров от поддержки этих ультимативных инициатив и форматов, в которые их пытаются затянуть методами обмана и давления», — цитирует дипломата РИА «Новости».