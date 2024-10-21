Россия призвала друзей не поддерживать ультиматумы Зеленского из «плана победы»
Полищук: МИД РФ предостерегает партнёров от поддержки «плана победы» Киева
Россия старается помочь своим партнёрам и друзьям и старается предостеречь их от поддержки «плана победы» Владимира Зеленского, «формулы мира» и «саммита мира». По словам директора второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексея Полищука, это ультимативные инициативы.
«В «плане победы» Зеленского нет ни плана, ни победы. Так же, как в его «формуле мира» не было ни мира, ни формулы, а в «саммите мира» в Бюргенштоке — ни мира, ни саммита. Мы предостерегаем наших друзей и партнёров от поддержки этих ультимативных инициатив и форматов, в которые их пытаются затянуть методами обмана и давления», — цитирует дипломата РИА «Новости».
Данный «план победы», придуманный главой киевского режима, отрицает заявления украинского руководства о стремлении к миру, потому что его суть заключается в максимальной эскалации конфликта, заметил Полищук.
Напомним, в среду Зеленский презентовал в украинском парламенте «план победы». Документ включил в себя пять пунктов и три секретных дополнения. Первый пункт — приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на Украине «комплексного неядерного пакета сдерживания» России. Но на самой встрече в Брюсселе Зеленский не смог ответить СМИ на критику его «плана». Песков отметил, что план Зеленского чреват прямым конфликтом РФ и НАТО.
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