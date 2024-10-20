«Многие хватались за голову»: Фицо усомнился в реалистичности «плана победы» Зеленского
Фицо: «План победы» Зеленского является нереалистичным и неосуществимым
«План победы» Владимира Зеленского является абсолютно нереалистичным и неосуществимым. С таким заявлением выступил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. По его словам, просьба экс-комика поставить Киеву ракеты и разрешить ими атаковать Россию шокировала многих западных политиков
«Он назвал это «план победы», который среди прочего построен на том, что мы должны поставить ракеты средней и большой дальности, а он их бросит на Россию. Когда это слышали премьеры, так многие хватались за голову. Поэтому этот «план победы» и не упоминается в заключениях (саммита ЕС). По моему мнению, он абсолютно нереалистичный и неосуществимый», — сказал Фицо в интервью телеканалу ТА3 в воскресенье.
Напомним, в среду Зеленский презентовал в украинском парламенте «план победы». Документ состоит из пяти основных пунктов и трёх секретных приложений. В первом пункте говорится о приглашении Украины в НАТО с перспективой членства, во втором — о снятии ограничений на использование дальнобойного оружия для атак на российскую территорию, а в третьем — о размещении на Украине «комплексного неядерного пакета сдерживания» против России. Но на самой встрече в Брюсселе Зеленский не смог ответить СМИ на критику его «плана». Песков отметил, что план Зеленского чреват прямым конфликтом РФ и НАТО.
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