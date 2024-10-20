«Многие хватались за голову»: Фицо усомнился в реалистичности «плана победы» Зеленского

«Он назвал это «план победы», который среди прочего построен на том, что мы должны поставить ракеты средней и большой дальности, а он их бросит на Россию. Когда это слышали премьеры, так многие хватались за голову. Поэтому этот «план победы» и не упоминается в заключениях (саммита ЕС). По моему мнению, он абсолютно нереалистичный и неосуществимый», — сказал Фицо в интервью телеканалу ТА3 в воскресенье.