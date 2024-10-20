Сальдо раскрыл просчёт в «плане победы» Зеленского, на который НАТО не пойдёт

«Этот так называемый план на самом деле шантаж Запада с целью заставить его вступить в войну с Россией вместо Украины. Здесь Зеленский просчитался. Америка и Британия с радостью приветствуют гибель граждан Украины, но совсем не хотят, чтобы гибли их граждане», — заявил Сальдо в беседе с «РИА Новости».