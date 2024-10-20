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20 октября, 09:00

Сальдо раскрыл просчёт в «плане победы» Зеленского, на который НАТО не пойдёт

Владимир Сальдо. Фото © Telegram / Владимир Сальдо

Владимир Сальдо. Фото © Telegram / Владимир Сальдо

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо уверил, что Зеленский просчитался со своим «планом победы», попытавшись втянуть Запад в войну с Россией вместо Украины.

«Этот так называемый план на самом деле шантаж Запада с целью заставить его вступить в войну с Россией вместо Украины. Здесь Зеленский просчитался. Америка и Британия с радостью приветствуют гибель граждан Украины, но совсем не хотят, чтобы гибли их граждане», — заявил Сальдо в беседе с «РИА Новости».

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Напомним, в среду Зеленский презентовал в украинском парламенте «план победы». Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. Первый пункт — приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй —снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на Украине «комплексного неядерного пакета сдерживания» России. Но на самой встрече в Брюсселе Зеленский не смог ответить СМИ на критику его «плана». Песков отметил, что план Зеленского чреват прямым конфликтом РФ и НАТО.

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Алена Пенчугина
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