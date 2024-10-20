Улыбка Путина во время слов о войне с НАТО нанесла удар по Западу

Президент России Владимир Путин улыбнулся в тот момент, когда говорил о войне с НАТО, на встрече с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС. Тем самым глава государства послал серьёзный сигнал коллективному Западу, заявило турецкое издание dikGAZETE .

«Во время встречи Путин улыбнулся и сказал: «НАТО воюет с нами, но руками украинских солдат. Украина не жалеет своих войск в интересах третьих государств», — обратил внимание автор статьи.

По мнению колумниста, такой знак от президента РФ способен нанести сильнейший удар по недоброжелателям, потому что сейчас почти все западные политики следят за каждым его шагом. Государства пытаются выставить Путина слабым и робким, но он сводит на нет все такие потуги уверенными заявлениями с «многозначительной улыбкой».