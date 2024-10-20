Улыбка Путина во время слов о войне с НАТО нанесла удар по Западу
DikGAZETE сочло улыбку Путина во время слов о войне с НАТО ударом по Западу
Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями СМИ стран – членов БРИКС. Фото © kremlin.ru
Президент России Владимир Путин улыбнулся в тот момент, когда говорил о войне с НАТО, на встрече с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС. Тем самым глава государства послал серьёзный сигнал коллективному Западу, заявило турецкое издание dikGAZETE.
«Во время встречи Путин улыбнулся и сказал: «НАТО воюет с нами, но руками украинских солдат. Украина не жалеет своих войск в интересах третьих государств», — обратил внимание автор статьи.
По мнению колумниста, такой знак от президента РФ способен нанести сильнейший удар по недоброжелателям, потому что сейчас почти все западные политики следят за каждым его шагом. Государства пытаются выставить Путина слабым и робким, но он сводит на нет все такие потуги уверенными заявлениями с «многозначительной улыбкой».
Напомним, что Владимир Путин поприсутствовал на встрече с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС. Он пообщался с прессой из Бразилии, Египта, Индии, Китая, ОАЭ, Саудовской Аравии, Эфиопии и ЮАР. Также на мероприятии не забыли затронуть тему Киева. По словам Путина, война на Украине началась с госпереворота в 2014 году. Глава государства также отметил решимость ВС РФ продолжать борьбу. Российский лидер не сомневается, что победа будет за нами. По поводу встречи уже также успел высказаться генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.