Киселёв назвал встречу Путина с представителями СМИ стран БРИКС успешной

Заявления Владимира Путина, сделанные на встрече с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС, вызвали ажиотаж среди многих участников мероприятия. Об этом рассказал генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев в беседе с РИА «Новости».

Журналист отметил, что сама встреча привлекла большой ажиотаж. Российский лидер уделил особое внимание деталям и проявил заинтересованность в формате мероприятия. Киселёв также добавил, что встреча прошла в спокойной атмосфере, без спешки.

«Для многих его слова были реально сенсационные. Может быть, не для представителя Китая, но, например, для Латинской Америки, для Египта было очень много откровений. Как по фактуре, по содержанию того, о чём говорил президент, так и по тому вниманию, которое они чувствовали со стороны российского лидера. И сам формат был удачным, он никуда не спешил», — сказал Киселёв.

Журналисты стран БРИКС после встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Путин смог обратиться к огромной аудитории, поскольку среди присутствующих были главы крупнейших СМИ Китая, Индии, Саудовской Аравии, Египта и ОАЭ, что в общей сложности охватывает миллиарды людей, добавил Киселёв.

После завершения мероприятия участники смогли кратко пообщаться с российским лидером и сделать общие фотографии. Киселёв отметил, что атмосфера была очень тёплой, а Путин явно остался доволен встречей.