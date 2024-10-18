«Победа будет за нами!» Путин отметил решимость Армии России продолжать борьбу

Россия готова продолжать борьбу и победа будет за нами. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями СМИ стран БРИКС.

«В последнее время Российская армия, безусловно, становится не просто одной из самых высокотехнологичных, но и самых боеспособных. А когда натовцам надоест с нами воевать, это у них надо спросить. Мы готовы к продолжению этой борьбы и победа будет за нами», — подчеркнул глава государства.

Также он объяснил разницу между нашей и украинской армиями. ВС РФ, как подчеркнул Путин, воюют сами, и программное обеспечение наши делают самостоятельно — а за украинцев это делает НАТО.