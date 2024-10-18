«Победа будет за нами!» Путин отметил решимость Армии России продолжать борьбу
Путин: РФ готова к продолжению вооружённой борьбы, победа будет за нами
Россия готова продолжать борьбу и победа будет за нами. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями СМИ стран БРИКС.
«В последнее время Российская армия, безусловно, становится не просто одной из самых высокотехнологичных, но и самых боеспособных. А когда натовцам надоест с нами воевать, это у них надо спросить. Мы готовы к продолжению этой борьбы и победа будет за нами», — подчеркнул глава государства.
Также он объяснил разницу между нашей и украинской армиями. ВС РФ, как подчеркнул Путин, воюют сами, и программное обеспечение наши делают самостоятельно — а за украинцев это делает НАТО.
Ранее Путин заявил, что НАТО воюет с РФ руками украинских солдат. Президент также отметил, что Киев не жалеет своих военнослужащих ради интересов третьих стран. Кроме того он заявил, что война на Украине началась с госпереворота в 2014 году.
Life.ru