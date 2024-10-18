Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 октября, 14:57

«Победа будет за нами!» Путин отметил решимость Армии России продолжать борьбу

Путин: РФ готова к продолжению вооружённой борьбы, победа будет за нами

Россия готова продолжать борьбу и победа будет за нами. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями СМИ стран БРИКС.

«В последнее время Российская армия, безусловно, становится не просто одной из самых высокотехнологичных, но и самых боеспособных. А когда натовцам надоест с нами воевать, это у них надо спросить. Мы готовы к продолжению этой борьбы и победа будет за нами», — подчеркнул глава государства.

Также он объяснил разницу между нашей и украинской армиями. ВС РФ, как подчеркнул Путин, воюют сами, и программное обеспечение наши делают самостоятельно — а за украинцев это делает НАТО.

Ранее Путин заявил, что НАТО воюет с РФ руками украинских солдат. Президент также отметил, что Киев не жалеет своих военнослужащих ради интересов третьих стран. Кроме того он заявил, что война на Украине началась с госпереворота в 2014 году.

Путин: Россия не допустит создания Украиной ядерного оружия
Путин: Россия не допустит создания Украиной ядерного оружия
Обложка ©

Life.ru

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • НАТО
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров