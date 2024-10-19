Путин назначил Орешкина своим спецпредставителем по работе с БРИКС

Президент РФ Владимир Путин назначил заместителя руководителя администрации главы государства Максима Орешкина своим спецпредставителем по вопросам финансово-экономического сотрудничества со странами БРИКС и взаимодействия с Новым банком развития.

«Возложить на заместителя руководителя администрации президента РФ Орешкина Максима Станиславовича обязанности специального представителя президента РФ по вопросам финансово-экономического сотрудничества с государствами БРИКС и взаимодействия с Новым банком развития», — гласит указ, опубликованный на портале правовой информации.