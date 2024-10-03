Путин назначил Максима Орешкина главой оргкомитета ПМЭФ
Замруководителя администрации российского лидера Максим Орешкин назначен новым председателем организационного комитета по подготовке и проведению Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.
Ранее эту должность занимал министр обороны Андрей Белоусов, который в предыдущем составе правительства был первым вице-премьером. С конца 2018 года организационный комитет возглавлял Константин Чуйченко, исполняя обязанности вице-премьера и руководителя аппарата правительства РФ.
Как рассказывал Life.ru, 27-й ПМЭФ прошёл в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня. Главной темой форума стала «Основа многополярности — формирование новых центров роста». Гости прибыли из 136 стран. На встрече было подписано более 980 соглашений на сумму 6,4 триллиона рублей. А на днях Росконгресс озвучил даты проведения ПМЭФ-2025, он состоится 18-21 июня.
ТАСС / Егор Алеев