Путин назначил Максима Орешкина главой оргкомитета ПМЭФ

Замруководителя администрации российского лидера Максим Орешкин назначен новым председателем организационного комитета по подготовке и проведению Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее эту должность занимал министр обороны Андрей Белоусов, который в предыдущем составе правительства был первым вице-премьером. С конца 2018 года организационный комитет возглавлял Константин Чуйченко, исполняя обязанности вице-премьера и руководителя аппарата правительства РФ.