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3 октября, 12:36

Путин назначил Максима Орешкина главой оргкомитета ПМЭФ

Замруководителя администрации российского лидера Максим Орешкин назначен новым председателем организационного комитета по подготовке и проведению Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее эту должность занимал министр обороны Андрей Белоусов, который в предыдущем составе правительства был первым вице-премьером. С конца 2018 года организационный комитет возглавлял Константин Чуйченко, исполняя обязанности вице-премьера и руководителя аппарата правительства РФ.

ПМЭФ-2024: послесловие
ПМЭФ-2024: послесловие

Как рассказывал Life.ru, 27-й ПМЭФ прошёл в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня. Главной темой форума стала «Основа многополярности — формирование новых центров роста». Гости прибыли из 136 стран. На встрече было подписано более 980 соглашений на сумму 6,4 триллиона рублей. А на днях Росконгресс озвучил даты проведения ПМЭФ-2025, он состоится 18-21 июня.

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ТАСС / Егор Алеев

Александра Мышляева
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