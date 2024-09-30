Росконгресс озвучил даты проведения ПМЭФ-2025
Петербургский международный экономический форум в 2025 году пройдет 18-21 июня
Росконгресс озвучил даты проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2025 году. Так, Владивосток примет его 18-21 июня, доложили в фонде.
«Вносим в календарь — 18-21 июня», — говорится в сообщении.
Напомним, 27-й ПМЭФ прошёл в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня. Главной темой форума стала «Основа многополярности — формирование новых центров роста». Во Владивосток прилетели гости из 136 стран. На встрече было подписано свыше 980 соглашений на сумму 6,4 триллиона рублей.
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