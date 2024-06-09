Захарова рассказала о кознях Запада перед началом ПМЭФ Захарова: Запад строил козни перед началом ПМЭФ, но РФ идёт к многополярности 9 июня, 10:26 Мария Захарова. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв

Запад продолжает мешать России выстраивать отношения со своими партнёрами в мире, в том числе это проявилось и перед Петербургским международным экономическим форумом (ПМЭФ). Об этом сказала ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Да, западники всегда будут строить козни. И здесь [на форуме], и когда мы едем куда-то. Нам не дают визы, пролётные документы, аккредитации, угрожают не заправлять самолёты, не давать посадки. Или уже теперь дошли до того, что не дают даже пролетать в воздушном пространстве", — пояснила она на полях мероприятия.

По её словам, вопреки всем препятствиям, Москва продолжает делать упор на конструктивную повестку, укрепляя связи с мировым большинством. Это отразилось на самом форуме, куда сразу после своего африканского турне прибыл министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, продолжила Захарова. Она подчеркнула, что партнёры России понимают основную роль нашей страны в построении многополярного мира.

Дипломат напомнила, что впервые публично против однополярности много лет назад выступил экс-министр иностранных дел РФ Евгений Примаков. Она назвала чиновника прозорливым человеком, который своим "взглядом-рентгеном" увидел, что будущее за многополярным миром.

"И все это отмечают и благодарят нашу страну за то, что она является движущей силой этой самой многополярности. Отсюда и участие африканских делегаций в форуме, направление точечных экспертов для того, чтобы выстраивать отношения, то есть формировать запросные списки по тем направлениям, которые им интересно развивать с нашей страной", — подытожила Захарова.

Авторы Татьяна Миссуми