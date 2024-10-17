Орешкин заявил о продолжении роста зарплат россиян

Замглавы администрации президента России Максим Орешкин заявил, что дешёвого труда в РФ нет и не будет, а повышение заработных плат является единственным способом сохранить маржинальность бизнеса. Он отметил, что зарплаты уже выросли и будут увеличиваться дальше.

«Президент об этом уже неоднократно говорил, и осознание должно прийти - дешевого труда в нашей экономике не будет, зарплаты уже выросли, и зарплаты будут продолжать расти дальше. И понятно, что в такой ситуации… важно очень бережно относиться к тому ресурсу, который становится все дороже и дороже», — заявил Орешкин на форуме «Производительность 360».

Орешкин добавил, что в бизнесе важно выстраивать базовые процессы, потому что без них не поможет даже внедрение нового оборудования и программы автоматизации. Конечный результат работы зависит от производительности труда, этот вопрос должен быть первостепенным даже в сферах здравоохранения или образования, подчеркнул замглавы АП.