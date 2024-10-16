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16 октября, 10:19

Стало известно, где пенсионерам платят зарплату 125 тысяч рублей

RT: Работа стикеровщиком стала наиболее высокооплачиваемой для пенсионеров

Самой популярной вакансией, которую могут предложить пенсионерам, стала профессия водителя-экспедитора. Также в топ вошли упаковщики и продавцы. Об этом сообщает RT со ссылкой на аналитиков.

За работу водителем-экспедитором работодатели готовы заплатить пенсионеру в среднем 109 467 рублей. Позиция упаковщика оплачивается выше — около 115 385 рублей ежемесячно. В среднем работодатели предлагают упаковщикам 115 385 рублей, число таких вакансий составляет 3% от общего числа. На втором месте по уровню оплату идёт позиция риелтора — 124 236 рублей.

Самой оплачиваемой же профессией стала вакансия стикеровщика со средним зарплатным предложением 125 тысяч рублей в месяц. За год зарплата выросла на 66%.

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Спрос на пенсионеров среди работодателей за этот год вырос на 14%. Число вакансий в ИТ-сфере выросло в 2,8 раза, а количество предложений в сфере культуры и образования — на 55%.

Обложка ©

Freepik

Полина Никифорова
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