Стало известно, где пенсионерам платят зарплату 125 тысяч рублей

Самой популярной вакансией, которую могут предложить пенсионерам, стала профессия водителя-экспедитора. Также в топ вошли упаковщики и продавцы. Об этом сообщает RT со ссылкой на аналитиков.

За работу водителем-экспедитором работодатели готовы заплатить пенсионеру в среднем 109 467 рублей. Позиция упаковщика оплачивается выше — около 115 385 рублей ежемесячно. В среднем работодатели предлагают упаковщикам 115 385 рублей, число таких вакансий составляет 3% от общего числа. На втором месте по уровню оплату идёт позиция риелтора — 124 236 рублей.

Самой оплачиваемой же профессией стала вакансия стикеровщика со средним зарплатным предложением 125 тысяч рублей в месяц. За год зарплата выросла на 66%.