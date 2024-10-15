Работающим пенсионерам повысят зарплаты. Кого ждёт прибавка и сколько она составит Пенсионерам предлагают всё более высокооплачиваемую работу. В каких сферах можно трудоустроиться с наибольшим доходом и кому повысят зарплату в ближайшие месяцы? 14 октября, 21:17 Пенсионеры будут получать больше. Обложка © ТАСС / Александр Манзюк

В этом году спрос на сотрудников пенсионного возраста у работодателей вырос на 14%. Больше всего выросло число вакансий в сфере IT (их стало больше в 2,8 раза). Второе место заняли стажировки (+55,8%). Топ-3 вакансий для пенсионеров замыкает сфера культуры и образования (+55,0%). Такова статистика портала «Работа.ру».

Также значительно больше вакансий для пенсионеров стало в сфере маркетинга и рекламы, финансов и услуг. При этом сотрудники с большим опытом могут быть буквально нарасхват в узкопрофессиональных областях. Очень востребованы консультанты по редким технологиям или проектам.

— Зарплаты тоже растут. В среднем работодатели сейчас предлагают на 17,8% больше по сравнению с 2023 годом. А 41% российских компаний сообщил, что они уже повысили зарплаты сотрудникам в третьем квартале. Что касается роста интереса к возрастным кадрам, то тут есть несколько причин. Основная — демографическая яма 1990-х годов, — пояснил заместитель генерального директора «Работа.ру», операционный директор сервисов «СберПодбор» и «Подработка» Александр Ветерков.

Сегодня наибольшей популярностью пользуются рабочие специальности. Зарплаты в промышленности даже для сотрудников без опыта достигают порядка 150–200 тыс. рублей. Это средние показатели. Такие цифры привёл руководитель службы занятости населения Москвы, директор центра «Профессии будущего» Андрей Тарасов.

Он привёл несколько примеров. Так, оператор станков с числовым программным управлением на крупном машиностроительном заводе может получать до 215 тыс. рублей в месяц в зависимости от разряда и количества отработанных смен. Там же зарплаты у токарей доходят до 260 тыс. рублей. Зарплата монтажника радиоэлектронной аппаратуры и приборов в специализированной компании — до 220 тыс. рублей. Сварщики на комбинате могут получать до 290 тысяч.

— Роль кандидатов старшего поколения на современном рынке труда становится всё более значимой c каждым днём. Им регулярно предлагают актуальные вакансии и привлекательные условия для профессиональной самореализации. Это связано как с нехваткой специалистов высокого уровня, так и с кадровым голодом в общем. Поэтому тенденция к обучению во взрослом возрасте поддерживается не только соискателями, но и работодателями, — заключил Андрей Тарасов.

Пенсионеры могут рассмотреть работу в такой сфере, как здравоохранение. Очень востребованы врачи, медсёстры и социальные работники с большим опытом. Зарплаты в этих профессиях будут увеличены. Кроме того, профессия учителя остаётся востребованной, особенно в рамках государственных образовательных учреждений. Такой прогноз сделала основатель Академии бизнеса и стратегического маркетинга Юлия Корчагина.

Она отметила, что рост зарплат идёт и в культурных учреждениях. На индексацию могут рассчитывать также библиотекари и музейные работники. Прибавка для них составит порядка 10%. Также возможно найти более высокооплачиваемую работу в частных компаниях в области консалтинга, торговли или услуг.

Авторы Нина Важдаева