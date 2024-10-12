5 способов получить прибавку к пенсии Не все знают, что могут повысить размер пенсии. Тем не менее получить прибавку достаточно просто. Для этого есть несколько способов. 11 октября, 21:11 Размер пенсии можно увеличить. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Получить доплату для иждивенцев

Нередко у пенсионеров оказываются родственники на иждивении. Не все знают, что в этом случае можно получить прибавку к пенсии. Повышение касается фиксированной выплаты.

К числу иждивенцев, за которых можно получить прибавку, относятся только близкие родственники. В частности, дети до 18 лет или дети в возрасте от 18 до 23 лет, если они получили инвалидность до совершеннолетия или учатся очно. К иждивенцам также относятся братья, сёстры и внуки до 18 лет либо от 18 до 23 лет. Правда, в том случае, если у них нет других близких родственников трудоспособного возраста.

— С этого года появилось новшество. Оно касается прабабушек и прадедушек, на иждивении которых находятся правнуки, не имеющие трудоспособных родителей. Им начисляют повышенную пенсию. Фиксированная выплата в составе страховой пенсии по старости или инвалидности для таких прабабушек и прадедушек выросла на треть, — сообщили в Социальном фонде России.

Оформить вторую пенсию

Практически любой человек может получать две пенсии. Одну — от государства, а другую — от негосударственного пенсионного фонда (НПФ). Они друг с другом никак не связаны и будут начисляться параллельно.

— Если мы говорим про НПФ, то тут во время работы можно заключить пенсионный договор и вносить деньги на счёт. Фонд их инвестирует, доход копится. Когда работник достигает возраста, фонд выплачивает ему пенсию с учётом прибыли. Тут важно отметить, что конкретный возраст должен быть прописан в договоре с НПФ, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Можно увеличить и возраст получения выплат. Тогда начислять их начнут позже, но суммы будут больше.

Отложить выход на пенсию

У всех людей разное здоровье и материальное положение. Если есть возможность работать или есть доходы, на которые можно жить, то выход на пенсию лучше отложить. Дело в том, что если обратиться за пенсией позже наступления пенсионного возраста, то выплаты будут больше. Это происходит за счёт так называемых премиальных коэффициентов.

Более того, пенсионер, который уже оформил и получает пенсию, может от неё отказаться. Допустим, если он ещё работает и у него хорошая зарплата. Или в том случае, если хорошо зарабатывают дети и помогают деньгами. Или если есть возможность жить на пассивный доход, например от сдачи в аренду квартиры или дома. В любой момент пенсионер может возобновить получение пенсии. И в этом случае он будет получать больше.

— Стоит учитывать, что с 2025 года возобновят индексацию пенсии всех работающих пенсионеров. Повышение выплат пройдёт на общих основаниях с неработающими. Прибавку сделают с учётом инфляции за предыдущий год. Первая индексация пенсий работающих пенсионеров пройдёт в феврале следующего года. СФР сделает перерасчёт автоматически, — рассказали в Социальном фонде России.

Наработать специальный стаж

Можно сделать перерасчёт уже начисленной пенсии. Бывает, что выплаты повышают автоматически на основании данных, которые есть у СФР. В последние годы взят курс на расширение проактивного оформления документов. Многие процессы были автоматизированы и теперь не требуют ни личного присутствия пенсионера, ни оформления заявлений. Тем не менее есть ряд ситуаций, когда заявление подавать нужно.

Пенсионеру сделают перерасчёт, если он наработал специальный стаж. Например, у него появилось право на получение повышенной пенсии за работу в сельской местности. Ещё один вариант — человек переехал в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности или выработал там стаж, дающий право на повышенную пенсию.

Оформить инвалидность

Далеко не все пенсионеры знают, что по состоянию здоровья могут оформить инвалидность. Оснований для этого достаточно много и не всегда они очевидны.

При этом за инвалидность положена доплата к пенсии. Её получают неработающие пенсионеры, у которых определена группа инвалидности. Последняя зависит от поставленного заболевания и от того, как это заболевание отражается на жизни гражданина.

Авторы Нина Важдаева