Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
8 октября, 05:51

У российских пенсионеров может появиться 13-я пенсия

Миронов предложил выплатить российским пенсионерам «13-ю пенсию»

Глава думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил в декабре выплатить пенсионерам «13-ю пенсию». Своё письмо лидер эсеров направил премьер-министру Михаилу Мишустину. Он сослался на закон «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», согласно которому, доходы по обязательному пенсионному страхованию в текущем году должны составить 10,537 триллиона рублей.

«То есть предполагался рост на 11,4%. Как следует из данных аналитического портала ФНС России, за период январь–июль 2024 года поступления по данным видам страховых взносов выросли на 32,4%, то есть существенно более высокими темпами», — приводит письмо газета «Известия».

В то же время, указывает Миронов, реальные поступления, коэффициент утраченного заработка, который на январь 2023 года составлял 30,5%, к июлю упал. Выплата же «13-й пенсии» будет способствовать «восстановлению социальной справедливости».

Опережая инфляцию: Назван ожидаемый размер средней пенсии по старости в 2025 году
Опережая инфляцию: Назван ожидаемый размер средней пенсии по старости в 2025 году

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что 1 января 2025 года в России проиндексируют пенсии на уровень инфляции. К слову, в проекте федерального бюджета на следующий год предусмотрено возобновление индексации пенсий работающих пенсионеров.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / MaximKir

Матвей Константинов
  • Новости
  • Пенсии
  • Михаил Мишустин
  • Сергей Миронов
  • Политика России
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров