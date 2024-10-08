У российских пенсионеров может появиться 13-я пенсия

Глава думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил в декабре выплатить пенсионерам «13-ю пенсию». Своё письмо лидер эсеров направил премьер-министру Михаилу Мишустину. Он сослался на закон «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», согласно которому, доходы по обязательному пенсионному страхованию в текущем году должны составить 10,537 триллиона рублей.

«То есть предполагался рост на 11,4%. Как следует из данных аналитического портала ФНС России, за период январь–июль 2024 года поступления по данным видам страховых взносов выросли на 32,4%, то есть существенно более высокими темпами», — приводит письмо газета «Известия».

В то же время, указывает Миронов, реальные поступления, коэффициент утраченного заработка, который на январь 2023 года составлял 30,5%, к июлю упал. Выплата же «13-й пенсии» будет способствовать «восстановлению социальной справедливости».