Опережая инфляцию: Назван ожидаемый размер средней пенсии по старости в 2025 году

Рост средней пенсии по старости в 2025 году составит 7,5%, а объём выплат на пике достигнет 24,1 тысячи рублей. Об этом сказано в пояснительной записке к проекту бюджета Социального фонда России, с которыми ознакомилась газета «Известия».

Максимальной отметки размер пенсий достигнет к концу 2025-го, сказано в документе. При этом прогнозируемый рост неспроста на 0,2% превышает запланированное увеличение выплат на уровень инфляции. Это обусловлено решением властей вернуться к индексации выплат для работающих пожилых граждан.