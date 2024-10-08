Опережая инфляцию: Назван ожидаемый размер средней пенсии по старости в 2025 году
«Известия»: В 2025 году средняя пенсия по старости составит 24,1 тысячи рублей
Рост средней пенсии по старости в 2025 году составит 7,5%, а объём выплат на пике достигнет 24,1 тысячи рублей. Об этом сказано в пояснительной записке к проекту бюджета Социального фонда России, с которыми ознакомилась газета «Известия».
Максимальной отметки размер пенсий достигнет к концу 2025-го, сказано в документе. При этом прогнозируемый рост неспроста на 0,2% превышает запланированное увеличение выплат на уровень инфляции. Это обусловлено решением властей вернуться к индексации выплат для работающих пожилых граждан.
«Такая мера не уберёт разрыв между пенсиями незанятых и трудоустроенных, однако может его снизить», — сказано в материале.
Индексация на реальный уровень инфляции 1 февраля 2025 года ожидает и материнский капитал. С учётом прибавки выплата на первенца составит 646 тысяч рублей. А спустя ещё два года маткапитал и вовсе может достичь суммы 735 тысяч рублей.
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