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29 сентября, 02:47

Российским мамочкам пообещали рост маткапитала уже в 2025 году

Депутат Стенякина: Маткапитал на первенца может вырасти до 646 тысяч рублей

Проиндексированный в 2025 году материнский капитал может достичь 646 тысяч рублей на первенца, а при рождении второго мамочки смогут рассчитывать на сумму до 854 тысяч рублей. Предполагаемые изменения выплат в беседе с РИА «Новости» озвучила депутат Госдумы Екатерина Стенякина.

По словам члена комитета нижней палаты парламента по соцполитике, на выплату маткапитала в следующем году из бюджета страны выделено почти 700 миллиардов рублей. Сумма уже учитывает предполагаемый рост объёма господдержки семей с детьми.

«Учитывая темпы развития инфляции, маткапитал при рождении первого ребёнка может вырасти до 646 тысяч рублей и до 854 тысяч рублей — при рождении второго», — отметила Стенякина.

Напомним, что с 1 февраля 2024 года сумма материнского капитала при рождении первенца составляет 631 тыс. рублей, при рождении второго ребёнка — 834 тысячи рублей.

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Ранее россиянам разрешили получать неистраченный остаток материнского капитала. Автором инициативы выступил президент РФ Владимир Путин. Этой возможностью уже воспользовались свыше 13 тысяч семей.

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Shutterstock / FOTODOM / Ultraskrip

Илья Пушкарев
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