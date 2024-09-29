Российским мамочкам пообещали рост маткапитала уже в 2025 году

Проиндексированный в 2025 году материнский капитал может достичь 646 тысяч рублей на первенца, а при рождении второго мамочки смогут рассчитывать на сумму до 854 тысяч рублей. Предполагаемые изменения выплат в беседе с РИА «Новости» озвучила депутат Госдумы Екатерина Стенякина.

По словам члена комитета нижней палаты парламента по соцполитике, на выплату маткапитала в следующем году из бюджета страны выделено почти 700 миллиардов рублей. Сумма уже учитывает предполагаемый рост объёма господдержки семей с детьми.

«Учитывая темпы развития инфляции, маткапитал при рождении первого ребёнка может вырасти до 646 тысяч рублей и до 854 тысяч рублей — при рождении второго», — отметила Стенякина.