В Госдуме назвали сроки нового повышения маткапитала

Жителям России пообещали проиндексировать материнский капитал в начале следующего года. Выплата за рождение одного и более детей вырастет на реальный уровень инфляции. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Лентой.ру».

«Материнский семейный капитал будет индексирован в соответствии с законодательством РФ на процент не ниже инфляции с 1 февраля 2025 года, как и множество других социальных выплат», — рассказала депутат.

Она отметила, что индексация всех социальных выплат и пособий происходит в России каждый год. Конкретно рост материнского капитала зависит от реального показателя инфляции, но если показатели за текущий год будут выше, то и индексация будет более большой.