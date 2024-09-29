Индексации и баллы: Какие изменения ждут пенсионеров в 2025 году, объяснил профессор

В следующем году в силу вступят законодательные поправки, согласно которым пенсии для неработающих пожилых россиян будут проиндексированы дважды. Первый раз — в зависимости от инфляции, второй — в зависимости от инвестиционных доходов Социального фонда РФ.

По словам профессора Финансового университета при Правительстве РФ Александра Сафонова, с 1 января 2025 года пенсии будут проиндексированы с учётом фактической инфляции, а не номинально заложенной в бюджет, то есть возможны корректировки. Что касается Соцфонда РФ, то данная индексация пройдёт 1 апреля, причём впервые.

Кроме того, впервые за долгое время будут индексированы пенсии работающих граждан, пишет сайт MK.Ru. А ещё им увеличат пенсионные баллы с трёх до десяти в год. Эксперт уверен, что при таких условиях продолжать работать, особенно «в белую», станет выгоднее.

«Здесь всё довольно просто: с 1 августа стоимость пенсионного балла будет составлять 142 рубля 10 копеек. Это значит, что максимальная добавка к пенсии составит не 426 рублей 30 копеек за 3 пенсионных дополнительных балла, а 1491 рубль за 10 баллов», — пояснил профессор.