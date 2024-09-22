Россиянам рассказали, кому и на сколько повысят пенсии в октябре

С октября пройдёт очередная индексация пенсий для некоторых категорий россиян. Об этом напомнил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. Прежде всего, по словам эксперта, это коснётся бывших военных, сотрудников ФСБ, МЧС, МВД, Росгвардии. Для такой категории граждан повышение выплаты составит 5,1%.

Кроме того, с 1 октября пенсии увеличится у тех, кому в текущем месяце исполнится 80 лет. Со следующего месяца им будут выплачивать удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости.

«С октября фиксированную выплату к страховой пенсии по старости удвоят для тех, кто отметил 80-летие в сентябре. Дополнительно они будут получать 8134,88 рублей ежемесячно», — отметил Балынин в беседе с RG.ru.

Индексация пенсий будет происходить в беззаявительном порядке. Как пояснил специалист, для получения повышенных выплат нет необходимости обращаться в Соцфонд и подписывать какие-то документы.