Военные пенсии вырастут с 1 октября: кому она полагается и на какие надбавки рассчитывать

Пенсии военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов с 1 октября будут проиндексированы на 5,1%. Соответствующий законопроект был принят ещё в середине ноября 2023 года.

Согласно первому варианту, пенсии бывшим сотрудникам Минобороны, МВД, ФСИН, МЧС и ФСБ должны были увеличить на 4,5%. Но в конце мая этого года министр финансов России Антон Силуанов на заседании правительства объявил о пересмотре размера индексации до 5,1% в связи с уточнённым прогнозом по инфляции.

Право на данный вид пенсионных выплат имеют бывшие военнослужащие по контракту и члены их семей, проходившие службу в ВС РФ, ФСБ, органах внутренних дел, Пограничных войсках, Следственном комитете, органах государственной охраны, Государственной противопожарной службе, ФСИН, Войсках национальной гвардии, а также в иных государственных структурах, созданных в соответствии с законодательством. Рассчитывается размер пенсии следующим образом:

Военнослужащие, отдавшие армии 20 лет, получают пенсию в объёме половины от их денежного довольствия, при этом за каждый последующий год свыше 20-летнего рубежа пенсия увеличивается на 3%, но предельный размер не может превышать 85%.

Для тех, чей общий трудовой стаж достигает 25 и более лет, из которых не менее 12,5 года приходится на военную службу, пенсия составляет 50% от денежного довольствия с доплатой 1% за каждый дополнительный год сверх 25-летнего стажа.

Военные-инвалиды имеют право на более высокие пенсионные выплаты по выслуге лет, причём размер надбавки зависит от группы инвалидности и рассчитывается как процент от социальной пенсии.