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20 сентября, 02:48

В Госдуму вновь внесут законопроект о выплате 13-й пенсии

Вице-спикер ГД Чернышов предложил выплачивать 13-ю пенсию

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов сообщил РИА «Новости», что в парламент будет повторно представлен законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии. Он отметил, что подготовленный документ остаётся актуальным и даже становится более востребованным с течением времени.

Чернышов выразил намерение доработать законопроект, который не получил одобрения при предыдущем рассмотрении. Он планирует учесть все замечания, выдвинутые экспертами и коллегами, и внести его на рассмотрение до конца года.

«Поправки будут касаться размера выплаты. Чтобы рассматривать предновогоднюю выплату как материальную помощь, она должна быть одинаковой для всех, в то время как размер пенсии каждого человека зависит от ряда параметров», — подчеркнул депутат.

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Ранее стало известно, что с 1 октября 2024 года будет произведена индексация военных пенсий. Она составит 5,1%. Соответствующий закон уже подписал президент РФ Владимир Путин.

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flickr / Candida.Performa

Артём Гапоненко
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