В Госдуму вновь внесут законопроект о выплате 13-й пенсии

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов сообщил РИА «Новости», что в парламент будет повторно представлен законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии. Он отметил, что подготовленный документ остаётся актуальным и даже становится более востребованным с течением времени.

Чернышов выразил намерение доработать законопроект, который не получил одобрения при предыдущем рассмотрении. Он планирует учесть все замечания, выдвинутые экспертами и коллегами, и внести его на рассмотрение до конца года.

«Поправки будут касаться размера выплаты. Чтобы рассматривать предновогоднюю выплату как материальную помощь, она должна быть одинаковой для всех, в то время как размер пенсии каждого человека зависит от ряда параметров», — подчеркнул депутат.