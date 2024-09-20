В Госдуму вновь внесут законопроект о выплате 13-й пенсии
Вице-спикер ГД Чернышов предложил выплачивать 13-ю пенсию
Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов сообщил РИА «Новости», что в парламент будет повторно представлен законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии. Он отметил, что подготовленный документ остаётся актуальным и даже становится более востребованным с течением времени.
Чернышов выразил намерение доработать законопроект, который не получил одобрения при предыдущем рассмотрении. Он планирует учесть все замечания, выдвинутые экспертами и коллегами, и внести его на рассмотрение до конца года.
«Поправки будут касаться размера выплаты. Чтобы рассматривать предновогоднюю выплату как материальную помощь, она должна быть одинаковой для всех, в то время как размер пенсии каждого человека зависит от ряда параметров», — подчеркнул депутат.
Ранее стало известно, что с 1 октября 2024 года будет произведена индексация военных пенсий. Она составит 5,1%. Соответствующий закон уже подписал президент РФ Владимир Путин.
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