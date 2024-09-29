Названы две группы пенсионеров, которые могут рассчитывать на надбавку в 2025-м
Депутат Бессараб: Инвалиды и люди в возрасте 80+ получат прибавку к пенсии
Российские пенсионеры старше 80 лет получат надбавку к ежемесячным выплатам в размере 1200 рублей уже с 2025 года. Аналогичная доппомощь будет направлена и инвалидам первой группы, напомнила член комитета Госдумы РФ по социальной политике Светлана Бессараб.
«Сегодня такую надбавку получают порядка 2,5 миллиона человек. По мнению СФР, в результате изменения законодательства количество получателей может удвоиться», — поделилась парламентарий с «РИА Новости».
Будущая выплата тоже подлежит индексации, акцентировала внимание депутат. В случае же, если кто-то получает сразу две пенсии, новая надбавка коснётся лишь оду из них, заключила собеседница агентства.
Без приятных бонусов не оставили и будущих мамочек, которые могут рассчитывать на увеличенный маткапитал при появлении на свет первенца и второго ребёнка уже в 2025 году. А семьям с детьми разрешили снять остатки нерастраченного капитала и потратить их на своё усмотрение. Такой возможностью уже воспользовались десятки тысяч родителей.
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