Названы две группы пенсионеров, которые могут рассчитывать на надбавку в 2025-м

Российские пенсионеры старше 80 лет получат надбавку к ежемесячным выплатам в размере 1200 рублей уже с 2025 года. Аналогичная доппомощь будет направлена и инвалидам первой группы, напомнила член комитета Госдумы РФ по социальной политике Светлана Бессараб.

«Сегодня такую надбавку получают порядка 2,5 миллиона человек. По мнению СФР, в результате изменения законодательства количество получателей может удвоиться», — поделилась парламентарий с «РИА Новости».