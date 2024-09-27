Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 сентября, 11:30

С 1 октября проиндексируют пенсии военным и зарплаты госслужащим

Володин: Пенсии 2,8 миллиона военных проиндексируют на 5,1% с 1 октября

С 1 октября текущего года в России будут проиндексированы пенсии военным и зарплаты госслужащим на 5,1 процента. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём телеграм-канале.

«Пенсии военным будут проиндексированы на 5,1 %. Эта мера коснётся около 2,8 млн человек. Выполнение социальных обязательств это безусловный приоритет государства»,сказал Володин.

Бюджетникам повысят зарплаты: Каких профессий коснётся индексация 1 октября
Бюджетникам повысят зарплаты: Каких профессий коснётся индексация 1 октября

Также с 1 октября в России повысят детские пособия и изменится способ получения льгот. А ещё стало известно, как будут чувствовать себя цены на новостройки. Пообещали, что цена квартиры аномально изменится. Легче должно стать и тем, кто мечтает о новой машине. Life.ru рассказывал, что можно приобрести с 1 октября, а на какие авто цены взлетят.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Наталья Афонина
  • Новости
  • Новости экономики
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров