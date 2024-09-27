С 1 октября проиндексируют пенсии военным и зарплаты госслужащим
Володин: Пенсии 2,8 миллиона военных проиндексируют на 5,1% с 1 октября
С 1 октября текущего года в России будут проиндексированы пенсии военным и зарплаты госслужащим на 5,1 процента. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём телеграм-канале.
«Пенсии военным будут проиндексированы на 5,1 %. Эта мера коснётся около 2,8 млн человек. Выполнение социальных обязательств — это безусловный приоритет государства», — сказал Володин.
Также с 1 октября в России повысят детские пособия и изменится способ получения льгот. А ещё стало известно, как будут чувствовать себя цены на новостройки. Пообещали, что цена квартиры аномально изменится. Легче должно стать и тем, кто мечтает о новой машине. Life.ru рассказывал, что можно приобрести с 1 октября, а на какие авто цены взлетят.
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