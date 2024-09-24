Стало известно, какие машины подскочат в цене с 1 октября

С 1 октября утилизационный сбор на все импортируемые автомобили будет значительно увеличен: его минимальная сумма для машин с двигателями свыше 2 литров составит 1,2 миллиона рублей. Как рассказала Life.ru представитель компании-поставщика автомобилей MD_Cars Татьяна Малышева, по этой причине стоит ждать и подорожания транспортных средств.

По её словам, больше всего подорожают автомобили сегмента «Премиум», отличающиеся большим объёмом двигателя и высокой мощностью. Для них ставка утильсбора будет ещё выше. Как пояснила Малышева, сейчас наблюдается ажиотаж: покупатели стараются приобрести уже завезённые машины или пройти таможенный контроль до 1 октября, чтобы сэкономить на покупке.

«Приобрести недавно ввезённую машину или растаможить авто в срок до 1 октября – значит серьёзно сэкономить средства на покупке», — подметила Малышева.

Эксперт считает, что уменьшения стоимости автомобилей в ближайшее время ждать не стоит. Фото © Shutterstock / FOTODOM / SERSOLL

При этом некоторые машины изменения затронут в меньшей степени. Речь идёт об электромобилях и гибридах. Малышева заявила, что утилизационный сбор на данные категории авто остаётся невысоким – от 3,5 до 35 тысяч рублей.

Помимо утилизационного сбора, на цены автомобилей влияет и курс валют. Машины импортируются в Россию за доллары и евро, а значит, их курс частично формирует стоимость. Даже те продавцы, кто уже ввёз машины на территорию страны и продаёт их на российском рынке, повышают ценник в соответствии с ростом валют. Их мотивация в таком случае проста: в следующий раз им придётся закупать товар по более высокой стоимости, а значит и действующие цены внутри рынка должны соответствовать новому курсу.