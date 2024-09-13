В России прогнозируют значительный рост цен на подержанные авто в октябре
«Авто.ру»: Стоимость подержанных авто в РФ может вырасти на 15% в октябре
В октябре вырастет стоимость подержанных автомобилей в России. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на слова директора по продажам и развитию сервиса «Авто.ру Бизнес» Даниила Шкурыгина.
«Из-за активных продаж новых авто постепенно увеличивается и выбор подержанных, и это в совокупности с повышением утильсбора и с ростом объёмов импорта производит эффект замедления снижения цен на автомобили с пробегом», — считает собеседник издания.
Так, по оценкам экспертов, сентябрь ещё удастся прожить в равновесном состоянии, однако уже начиная с октября, будет виден рост цен на автомобили с пробегом, вплоть до 15%.
Ранее Life.ru рассказывал о том, что в российском МВД разработали новые требования к эксплуатации автомобильных аптечек. Обновлённый регламент будет действовать с 1 марта 2025 года и подразумевает, в частности, необходимость её расположения в удобном доступе в соответствии с рекомендациями производителей находящихся в ней медицинских изделий. Также автоладельцы должны будут на постоянной основе проверять содержимое на предмет стерильности и истечения срока годности.
Shutterstock / FOTODOM / Kirill Gorshkov