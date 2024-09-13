В России прогнозируют значительный рост цен на подержанные авто в октябре

В октябре вырастет стоимость подержанных автомобилей в России. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на слова директора по продажам и развитию сервиса «Авто.ру Бизнес» Даниила Шкурыгина.

«Из-за активных продаж новых авто постепенно увеличивается и выбор подержанных, и это в совокупности с повышением утильсбора и с ростом объёмов импорта производит эффект замедления снижения цен на автомобили с пробегом», — считает собеседник издания.

Так, по оценкам экспертов, сентябрь ещё удастся прожить в равновесном состоянии, однако уже начиная с октября, будет виден рост цен на автомобили с пробегом, вплоть до 15%.