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13 сентября, 12:45

В России прогнозируют значительный рост цен на подержанные авто в октябре

«Авто.ру»: Стоимость подержанных авто в РФ может вырасти на 15% в октябре

В октябре вырастет стоимость подержанных автомобилей в России. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на слова директора по продажам и развитию сервиса «Авто.ру Бизнес» Даниила Шкурыгина.

«Из-за активных продаж новых авто постепенно увеличивается и выбор подержанных, и это в совокупности с повышением утильсбора и с ростом объёмов импорта производит эффект замедления снижения цен на автомобили с пробегом»,считает собеседник издания.

Так, по оценкам экспертов, сентябрь ещё удастся прожить в равновесном состоянии, однако уже начиная с октября, будет виден рост цен на автомобили с пробегом, вплоть до 15%.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, что в российском МВД разработали новые требования к эксплуатации автомобильных аптечек. Обновлённый регламент будет действовать с 1 марта 2025 года и подразумевает, в частности, необходимость её расположения в удобном доступе в соответствии с рекомендациями производителей находящихся в ней медицинских изделий. Также автоладельцы должны будут на постоянной основе проверять содержимое на предмет стерильности и истечения срока годности.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kirill Gorshkov

Юрий Лысенко
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