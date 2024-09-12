Эксперт объяснил цель создания в России базы авто, проезжающих по платным дорогам

В России необходимо создать единую базу автомобилей, которые ездят по платным дорогам, считает главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков. Он поддержал соответствующую идею «Автодора», но выступил против санкций для водителей.

Кадаков пояснил, что единая база необходима госкомпании для борьбы с неплательщиками. В то же время наказание по типу запрета на заправку на АЗС вдоль платных дорог — это чрезмерная мера, уверен главред. Автожурналист призвал водителей либо оплачивать проезд, либо выбирать альтернативные маршруты.

«У меня подход простой — если ты выезжаешь на платную трассу, то, будь добр, заплати. Мне тоже не нравится платить, но тогда есть альтернативная дорога — езжай по ней. Здесь трудно не согласиться с «Автодором», — отметил он в эфире радио «Комсомольская правда».