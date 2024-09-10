«Автодор» внедрит музыкальную разметку на российских дорогах

«Автодор» запускает в России уникальный проект, внедряя на дорогах «музыкальную разметку». Эта новинка предназначена для предупреждения водителей о смещении автомобиля к обочине с помощью звуковых сигналов, рассказал председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко в интервью изданию «Коммерсантъ».

По его словам, сейчас применяются шумовые полосы, которые сигнализируют водителям о близости к краю дороги. Однако новое решение предполагает создание специального программного обеспечения, которое позволяет наносить разметку таким образом, что при проезде по ней будет воспроизводиться звуковая мелодия.