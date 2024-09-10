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10 сентября, 03:08

«Автодор» внедрит музыкальную разметку на российских дорогах

«Автодор» запускает в России уникальный проект, внедряя на дорогах «музыкальную разметку». Эта новинка предназначена для предупреждения водителей о смещении автомобиля к обочине с помощью звуковых сигналов, рассказал председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко в интервью изданию «Коммерсантъ».

По его словам, сейчас применяются шумовые полосы, которые сигнализируют водителям о близости к краю дороги. Однако новое решение предполагает создание специального программного обеспечения, которое позволяет наносить разметку таким образом, что при проезде по ней будет воспроизводиться звуковая мелодия.

«В текущем году планируем протестировать такую разметку на участке автомагистрали М-11», — рассказал Петушенко.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Tsuguliev

Артём Гапоненко
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