Бюджетникам повысят зарплаты: Каких профессий коснётся индексация 1 октября

С 1 октября в России ожидается индексация зарплат на 5,1%. Прибавка коснётся тех сотрудников, кому платят за счёт средств из федерального бюджета. Это необходимо, чтобы сохранить приемлемый уровень жизни людей на фоне роста инфляции и цен в магазинах, заявил 360.ru инвестиционный советник Сергей Варфоломеев.

«Если зарплата работника не будет меняться, то с каждым годом человек сможет купить всё меньше и меньше вещей, продуктов», — объяснил эксперт.

В частности, повышения зарплаты с 1 октября следует ожидать врачам государственных клиник и мединститутов, работникам в госучреждениях в сфере науки и культуры, преподавателям федеральных вузов, сотрудникам гидрометеорологической службы, учреждений медико-социальной экспертизы. Также на 5,1% проиндексируют зарплату гражданскому персоналу силовых ведомств или воинских частей и работникам федеральных ведомств, которые не подпадают под категорию «госслужащие», например водителям.

«В условиях большой конкуренции со стороны коммерческого сектора государство заботится о том, чтобы люди оставались на своих местах в бюджетной сфере. Поэтому зарплаты повышают, чтобы сохранить людей на своих рабочих местах», — отметила кандидат экономических наук, инвестор и эксперт по семейному капиталу Светлана Петрова.