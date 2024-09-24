С 1 октября сделают масштабную прибавку к зарплате: сколько она составит С 1 октября сделают одну из самых крупных индексаций зарплат в течение года. Кому сделают прибавку и в каком размере? 23 сентября, 21:17 С 1 октября пройдёт большая индексация зарплат. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

С 1 октября 2024 года ряду работников повысят заработную плату, соответствующее распоряжение уже принято правительством. Об этом рассказала юрист Европейской юридической службы Екатерина Туслякова.

Повышение коснётся тех сотрудников, чьи заработные платы выплачиваются из федерального бюджета. Сюда относятся работники федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений.

Повышения также предусмотрены для работников федеральных государственных органов. Прибавка коснётся и гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба. Индексацию проведут, если оплата труда осуществляется на основе Единой тарифной сетки работников федеральных государственных учреждений.

— Зарплата таких работников будет увеличена на 5,1 процента. Сделают её за счёт средств федерального бюджета оплаты труда, — пояснила Екатерина Туслякова.

Также необходимо учитывать, что Трудовой кодекс предусматривает обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы для всех работников. Оно включает в себя индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги.

Государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения производят индексацию в определённом порядке. Он установлен трудовым законодательством и другими нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Если речь идёт о других работодателях, то прибавку делают в порядке, установленном коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами.

Екатерина Туслякова также обратила внимание, что указом президента повышены оклады за классный чин федеральных госслужащих. Новые оклады будут применяться с 1 января 2025 года. Например, за классный чин советника госслужбы третьего класса оклад составит 12 261 рубль.

— Повышение коснётся сотрудников образовательных и медицинских учреждений, научных работников, представителей культуры и гражданского персонала военных подразделений. Оно связано с индексацией, направленной на компенсацию инфляционных потерь и сохранение реальной покупательной способности доходов. Общая сумма, выделенная на индексацию, составит около 359 миллиардов рублей, что позволит повысить зарплаты приблизительно двум миллионам бюджетников, — пояснил основатель компании «OFFЛАЙН» Никита Сенников.

Также скорректировали: оклады за дипломатический ранг; месячные оклады по классным чинам юстиции; оклады служащих различных ведомств, аппаратов судов, а также представительств за рубежом.

— Таким образом, у любого работодателя должен быть предусмотрен порядок увеличения заработной платы. Если работник трудится в организации, не относящейся к государственным и муниципальным учреждениям, такое увеличение, порядок и периодичность должны быть предусмотрены локальным актом работодателя, — добавила Екатерина Туслякова.

Никита Сенников отметил, что особенностью индексации в этом году является включение в программу тех категорий работников, которые формально не считаются госслужащими, — например, водителей и обслуживающего персонала, которые работают в государственных учреждениях. Эта мера отражает стремление правительства обеспечить более широкую поддержку работников бюджетной сферы.

— На рынке труда в целом можно отметить тенденцию к росту зарплат в частном секторе. Особенно в отраслях с нехваткой квалифицированных кадров, таких как IT, высокие технологии и строительство. Однако даже тут рост зарплат часто не успевает за инфляцией. Это приводит к необходимости дальнейшего пересмотра стратегии оплаты труда, чтобы поддерживать покупательную способность работников, — добавил Никита Сенников.

Авторы Нина Важдаева