С 1 октября повысят социальные и ежегодные выплаты: кому заплатят больше и на сколько С 1 октября повысят социальные выплаты. К тому же в регионах сделают разовые перечисления. Они приурочены ко Дню пожилого человека. Также до конца сентября льготникам нужно выбрать форму получения соцуслуг. Какие выплаты сделают с 1 октября и сколько они составят? 2 сентября, 21:17 До 1 октября льготникам нужно принять решение, как получать набор социальных услуг. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Что нужно успеть сделать льготникам до 1 октября

Льготники имеют право на набор социальных услуг, которые обычно предоставляют в натуральном виде. Но можно выбрать и денежный эквивалент. Для этого необходимо до 1 октября 2024 года подать соответствующее заявление в Социальный фонд России. Об этом сообщила ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

В набор социальных услуг входит: обеспечение необходимыми лекарствами, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов; предоставление при наличии медицинских показаний путёвки на санаторно-курортное лечение; бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

— Льготники после отказа от набора социальных услуг в натуральном виде будут получать денежную доплату с 1 января 2025 года. Стоит отметить, что отказаться можно как от НСУ полностью, так и конкретно от какой-то одной услуги. Допустим, льготнику лекарства нужны, а в санаторий он не ездит. В этом случае лекарственное обеспечение можно оставить, а выплату на проезд получить в денежной форме, — пояснила юрист Елена Кузнецова.

Сейчас стоимость набора социальных услуг составляет 1578,50 руб., из них: 1215,80 руб. — на лекарства, медицинские изделия, а также специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов; 188,08 руб. — на санаторно-курортное лечение; 174,62 руб. — на проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Также человек, имеющий право на НСУ, может возобновить получение услуг. Допустим, ранее он получал НСУ в денежном эквиваленте, а теперь решил получать в натуральном виде — лекарства, санаторий и проезд к месту лечения и обратно.

— Заявление о возобновлении предоставления набора социальных услуг или социальной услуги также подаётся до 1 октября текущего года. Изменения начнут действовать с 1 января 2025 года. К примеру, инвалид первой группы получал за лекарства деньги. Если он решит получать лекарства по рецептам бесплатно, то ему до 1 октября 2024 года необходимо подать заявление в СФР, и лекарства он сможет получать бесплатно с 1 января 2025 года, — пояснила Оксана Красовская.

Какие доплаты получат пенсионеры к 1 октября

В регионах будут произведены выплаты к Международному дню пожилых людей. Он отмечается 1 октября 2024 года. Оксана Красовская привела примеры регионов, где пенсионерам сделают доплату.

Так, в Приморском крае к 1 октября будет выплачена единовременная социальная выплата за счёт средств краевого бюджета. ЕСВ предоставляется в размере 1000 рублей ко Дню пожилого человека гражданам РФ, являющимся пенсионерами по состоянию на 31 декабря прошлого года. ЕСВ назначается без подачи заявления. А пенсионеры края, которые получают военные и другие пенсии и не получают меры социальной поддержки через Центр социальной поддержки населения Приморского края, выплату могут получить по заявлению. Обратиться за ней необходимо не позднее 30 ноября текущего года.

В Рязанской области установлена ежегодная выплата к Международному дню пожилых людей. Она предоставляется пенсионерам при соблюдении следующих условий: 1) достижение 90-летнего возраста и старше; 2) получение страховой пенсии по старости, назначенной в соответствии с законодательством РФ; 3) место жительства на территории Рязанской области. Размер выплаты — 500 рублей.

В Ярославской области производится ежегодная выплата материальной помощи к Международному дню пожилых людей в размере 500 рублей. В Ненецком автономном округе граждане пожилого возраста получат выплаты в размере от 5000 до 16 000 рублей.

— В Ямало-Ненецком автономном округе НАО производится выплата к 1 октября в размере 1000 рублей. В Краснодарском крае ко Дню пожилого человека вручат ценные товары. Категории получателей определяют местные власти, — пояснила Оксана Красовская.

Авторы Нина Важдаева