С 1 сентября появятся новшества в сфере ЖКХ: что нужно знать жильцам С 1 сентября вступают в силу поправки к законам. Они касаются оплаты за услуги ЖКХ, проведения ремонта, выплаты компенсаций и решения вопросов с управляющей компанией. Вводятся и новые льготы для собственников. Какие новшества ждут жильцов? 27 августа, 21:23 С 1 сентября получить компенсацию за недоработки при строительстве дома станет сложнее. Обложка © ТАСС / Алексей Смышляев

С 1 сентября жильцов защитят от недобросовестных управляющих компаний

С 1 сентября 2024 года вступает в силу Федеральный закон № 662-ФЗ «О внесении изменений в статьи 193 и 195 Жилищного кодекса Российской Федерации». Он защищает жильцов от недобросовестных управляющих компаний в сфере ЖКХ.

Большой проблемой для многих жильцов были ситуации, когда их управляющая компания допускала неоднократные нарушения, а затем учредитель специально её банкротил, чтобы открыть новую УК. Она получала лицензию и опять брала в своё управление дома. Больше такая схема работать не будет. Учредители недобросовестных компаний в сфере ЖКХ не смогут под другой вывеской открыть аналогичную организацию. Это позволит избежать проблем, вытеснить с рынка недобросовестные УК и повысить качество предоставления услуг в сфере ЖКХ.

С 1 сентября провести капремонт станет проще

В ст. 44 Жилищного кодекса РФ отмечено, что общее собрание собственников является органом управления многоквартирным домом. Оно решает вопросы использования общего имущества, выбора способа управления, выбора управляющей организации. С 1 сентября 2024 года к компетенции собственников будет отнесён ещё один вопрос. Они смогут принимать решение об обследовании технического состояния многоквартирного дома за свой счёт. Об этом сообщил ведущий юрист «Евразийской юридической службы» Евгений Корнеев.

Результаты обследования дома отправят в орган, ответственный за реализацию региональной программы капитального ремонта. Там уже примут решение о проведении работ.

— При необходимости собственники могут инициировать проведение обследования многоквартирного дома. Данное решение принимается не менее чем 2/3 голосов от собственников жилья во всём доме. Также нормы ЖК РФ будут содержать указание на тех, кто вправе проводить капремонт. К ним относятся индивидуальные предприниматели или юридические лица, являющиеся членами саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, — добавил Евгений Корнеев.

С 1 сентября появятся новшества для жителей новостроек

С 1 сентября тех, кто покупает квартиру в новостройках, ждёт новшество. Государство в очередной раз решило поддержать застройщиков. Во-первых, с пяти до трёх лет сокращается минимальный гарантийный срок на конструктивные элементы здания. Сюда относятся полы, стены, окна, двери, крыша, межкомнатные перегородки, фундамент. Как и прежде, он исчисляется со дня передачи объекта собственнику. Гарантийный период на инженерное оборудование останется прежним, он и ранее составлял три года. Об этом рассказала старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

— Кроме того, дольщики больше не смогут рассчитывать на компенсацию в размере 50% от взысканной суммы за несвоевременное устранение недостатков. Её размер уменьшили до 5%. Штрафы и пени пока остались прежними. Их дольщик может потребовать в полном объёме, — добавила Полина Гусятникова.

Также, по её словам, будет уменьшен размер компенсации, которую застройщик выплачивал в случае несвоевременного устранения недостатков. Раньше она составляла 1% в день от суммы расходов на устранение. Теперь это будет 1/150 ставки рефинансирования, если жильё куплено для личного пользования, и 1/300 ключевой ставки, если объект приобретён под сдачу или на продажу.

Кто получит новые льготы на оплату услуг ЖКХ

Новые льготы появятся на региональном уровне. Например, с 1 сентября 2024 года многодетные семьи Якутии смогут воспользоваться новой мерой поддержки. Это льгота в размере 30% от суммы начислений за услуги ЖКХ.

Порядок предоставления льготы утверждён соответствующим постановлением регионального правительства. Чтобы её получить, необходимо наличие статуса многодетной семьи и регистрация по месту жительства. Нужно подтвердить и факт оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги за месяц перед подачей заявления.

Авторы Нина Важдаева