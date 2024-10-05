Малыш на миллион: Насколько увеличится маткапитал в 2025-2027 годы

С 1 февраля 2025 года в России планируется проиндексировать материнский капитал на 7,3%. Это значит, что размер выплаты на первого ребёнка составит примерно 676 тысяч, а на второго — 893 тысячи рублей. Как изменятся суммы в 2026 и 2027 годах, выяснила «Вечерняя Москва».

На данный момент на 2026 год заложена индексация в размере 4,5%. То есть при соблюдении необходимых условий мамочки могут рассчитывать на выплату в размере почти 707 тысяч за первого и около 934 тысяч за второго малыша.

Через год маткапитал должны проиндексировать ещё на четыре процента. В этом случае выплата за второго наследника составит почти миллион рублей: можно рассчитывать на 971 тысячу. Сумма за первого ребёнка при этом превысит 735 тысяч рублей.

Финансовый эксперт, руководитель ГК «Содействие» Алексей Лашко напомнил, что размеры бюджетных пособий ежегодно подлежат индексации. По его словам, суммы выплат должны меняться с учётом инфляции.

«Пока российское правительство ещё не определило, какой уровень инфляции будет на 2025 год. Это решение станет известно в январе 2025 года, когда будет известна инфляция за 2024 год», — подчеркнул специалист.