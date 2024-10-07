Силуанов: С января 2025 года пенсии проиндексируют на уровень инфляции

Индексация пенсий на уровень инфляции в России пройдёт с 1 января 2025 года. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов во время выступления в Совете Федерации.

«Пенсии работающим и неработающим пенсионерам будут увеличены с января следующего года на уровень инфляции в текущем году», — сказал министр.

По прогнозам Минэкономразвития, инфляция в 2024 году составит 7,3 процента. В проекте федерального бюджета на следующий год предусмотрено возобновление индексации пенсий работающих пенсионеров.