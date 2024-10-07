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7 октября, 13:21

Силуанов: С января 2025 года пенсии проиндексируют на уровень инфляции

Индексация пенсий на уровень инфляции в России пройдёт с 1 января 2025 года. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов во время выступления в Совете Федерации.

«Пенсии работающим и неработающим пенсионерам будут увеличены с января следующего года на уровень инфляции в текущем году», — сказал министр.

По прогнозам Минэкономразвития, инфляция в 2024 году составит 7,3 процента. В проекте федерального бюджета на следующий год предусмотрено возобновление индексации пенсий работающих пенсионеров.

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К слову, ранее Life.ru рассказывал, как жителям России в будущем получать высокую и достойную пенсию. Для этого гражданам посоветовали отказаться от конвертов на работе. По словам члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, не стоит идти на уловки недобросовестного работодателя, который платит сотруднику не так, как этого требует закон.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Motortion Films

Наталья Афонина
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