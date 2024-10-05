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5 октября, 08:59

В Госдуме раскрыли простой способ получать высокую пенсию

Депутат Бессараб призвала россиян отказаться от зарплат в конвертах ради пенсии

Чтобы в старости получать хорошую пенсию, необходимо трудиться смолоду и отказаться от зарплат в конвертах, уверена член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Конечно, важно, чтобы всю жизнь человек работал в белую, не поддавался уговорам на лёгкие деньги, когда недобросовестный работодатель предлагает часть зарплаты получать в конверте», — подчеркнула парламентарий в беседе с RT.

По её словам, сегодня в России есть и другие способы формирования достойной пенсии. Она напомнила, что государства поддерживает стремление граждан делать долгосрочные сбережения путём софинансирования.

Также депутат отметила, что некоторые работодатели, предлагают сотрудникам дополнительное софинансирование долгосрочных пенсионных сбережений в качестве мотивации. Бессараб рекомендовала учитывать этот фактор в процессе планирования будущей пенсии.

В Госдуме рассказали, когда ждать индексации пенсий
В Госдуме рассказали, когда ждать индексации пенсий

Ранее в Мособлдуме рассказали, как выйти на пенсию досрочно. Депутат Анатолий Никитин отметил, что мужчинам это можно сделать при трудовом стаже 42 года, а женщинам необходимо проработать 37 лет.

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Life.ru

Борис Эльфанд
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