В Госдуме раскрыли простой способ получать высокую пенсию

Чтобы в старости получать хорошую пенсию, необходимо трудиться смолоду и отказаться от зарплат в конвертах, уверена член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Конечно, важно, чтобы всю жизнь человек работал в белую, не поддавался уговорам на лёгкие деньги, когда недобросовестный работодатель предлагает часть зарплаты получать в конверте», — подчеркнула парламентарий в беседе с RT.

По её словам, сегодня в России есть и другие способы формирования достойной пенсии. Она напомнила, что государства поддерживает стремление граждан делать долгосрочные сбережения путём софинансирования.

Также депутат отметила, что некоторые работодатели, предлагают сотрудникам дополнительное софинансирование долгосрочных пенсионных сбережений в качестве мотивации. Бессараб рекомендовала учитывать этот фактор в процессе планирования будущей пенсии.